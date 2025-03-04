ФОТО | Офис мечты? Wise открыла новехонькую контору в Копли с сауной, джакузи, спортзалом, караоке и другими бонусами для сотрудников

Новый офис Wise можно считать одним из самых инновационных в Таллинне, так как он не только предоставляет современные рабочие места, но и поддерживает баланс между работой и отдыхом. В офисе оборудованы зоны для хобби, включая музыкальную комнату, молитвенную комнату и зал для медитаций, сауну, джакузи на крыше, тренажерный зал, караоке и различные другие развлекательные пространства. Основная идея при создании офиса заключалась в том, чтобы он был не просто местом работы, а настоящим центром сообщества.

Поскольку сотрудничество между командами является важной частью работы Wise, новый офис включает 1837 рабочих мест в креативных зонах для совместной работы, а также тихие и уединённые зоны. В офисе также предусмотрено 1227 индивидуальных рабочих мест, что позволяет комфортно разместить более 4000 человек одновременно.

Офис включает 47 переговорных комнат и 86 телефонных кабинок. Сотрудники Wise сами выбрали темы и названия всех переговорных комнат. Одна из переговорных комнат оформлена детьми сотрудников, которые нарисовали драконов, изображения которых использованы в дизайне обоев. В новом офисе также оборудованы 10 кухонь, где доступны полезные перекусы.

По словам Изабель Найду, глобального директора по персоналу Wise, открытие офиса знаменует новый этап в плане роста компании. „По мере нашего роста мы стремимся обеспечить наилучшие условия труда для лучшего взаимодействия и сотрудничества в решении задач клиентов, создавая решения, которые делают перемещение и управление деньгами простым и удобным. В нашей команде представлены более 125 национальностей, многие из которых лично знают, с какими сложностями сопряжены международные денежные переводы. Новые офисные пространства помогут нам объединить усилия для построения финансового будущего без границ, помогая около 13 миллионам клиентов экономить на скрытых комиссиях“, — отметила она.