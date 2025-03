Последняя возможность! В продажу поступят дополнительные билеты на концерт Кайли Миноуг в Таллинне

На концерте, который состоится на Unibet Arena, публика сможет насладиться нестареющей диско-магией Кайли и подпевать таким хитам, как „Can’t Get You Out of My Head“, „Spinning Around“, „Padam Padam“, а также услышать свежую музыку с альбома „Tension II“, выход которого состоится совсем скоро. Это уникальная возможность увидеть захватывающее дух сценическое шоу Кайли, которое сочетает в себе запоминающиеся мелодии, завораживающее оформление сцены и харизму настоящей поп-звезды.