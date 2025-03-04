Последняя возможность! В продажу поступят дополнительные билеты на концерт Кайли Миноуг в Таллинне

Королева попа, чья блистательная карьера длится уже более четырех десятилетий, снова и снова покоряет как чарты, так и концертные площадки по всему миру. Кайли продала свыше 80 миллионов пластинок, ее песни насчитывают более пяти миллиардов прослушиваний на различных стриминговых платформах, она является обладательницей многочисленных наград, включая несколько Brit Award и „Грэмми“. Она – единственная женщина-артистка, которой удавалась в течение пяти десятилетий подряд покорять вершины британских хит-парадов.

На концерте, который состоится на Unibet Arena, публика сможет насладиться нестареющей диско-магией Кайли и подпевать таким хитам, как „Can’t Get You Out of My Head“, „Spinning Around“, „Padam Padam“, а также услышать свежую музыку с альбома „Tension II“, выход которого состоится совсем скоро. Это уникальная возможность увидеть захватывающее дух сценическое шоу Кайли, которое сочетает в себе запоминающиеся мелодии, завораживающее оформление сцены и харизму настоящей поп-звезды.

„Tension Tour 2025“ обещает любителям популярной музыки грандиозное впечатление, которое будут создавать ослепительные визуалы, сама Кайли, находящаяся в своей лучшей форме, и все легендарные хиты, благодаря которым Кайли стала той самой Кайли. Начиная с блестящих композиций в стиле электро-попа с альбома „Disco“ и заканчивая обнажающими душу песнями „Slow“ и „Confide in Me“ – это шоу охватывает десятилетия блестящей карьеры певицы. И конечно, особую изюминку в концерт привнесет материал с ее нового альбома.

Таллиннский концерт Кайли Миноуг в рамках ее мирового турне „Tension“ состоится 21 июня 2025 года на Unibet Arena. Дополнительные билеты на сайте и в пунктах продажи Piletilevi поступят в продажу 4 марта 2025 года.