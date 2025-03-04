Шоу бальных танцев от сестры Алики, мужской стриптиз и торт! „Танцевальный рай" с размахом отпразднует 16-й день рождения и 8 марта

В эту ночь каждый гость станет участником сразу двух особенных событий! Самая любимая вечеринка города, „Танцевальный рай“, празднует свой 16-й день рождения и самое красивое, самое нежное и самое цветочное событие года - Международный женский день 8 марта - фееричной вечеринкой.

Самым большим сюрпризом для вас станет первое в эстонии эксклюзивное шоу спортивно-бальных танцев „„I Wanna Dance With Somebod“, которое впервые будет представлено публике. Это уникальная возможность стать частью представления, основанного на латино-американских спортивных танцах, наполненного чарующей энергетикой латинской америки, с захватывающей постановкой и разнообразным репертуаром. В программе шоу — самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв, сальса, а также вальс и танго.

Хореографию шоу создали всемирно известные хореографы Валерия Милова и Виталий Козьмин, чьи достижения включают престижные театральные и телевизионные проекты, в том числе бродвейское шоу „„Burn The Floor“, „Танцы со звездами“ в Ирландии и Турции, спектакли в театре Вест-Энда в Англии и танцевальные постановки для Royal Caribbean компании. Все танцоры шоу — титулованные спортсмены, шестикратные чемпионы Эстонии по танцам, чемпионы Эстонии по латиноамериканским танцам, полуфиналисты чемпионатов мира и Европы, а также чемпионы Канады — выступят перед вами!

Музыка для шоу была записана эксклюзивно с профессиональными музыкантами James Werts World Project, а вокал исполнила известная эстонская певица Алика Милова. Почувствуйте истинную магию и красоту профессионального исполнения латиноамериканских танцев!

Особым подарком для женщин на 8 Марта станет возбуждающее мужское танцевальное шоу в духе Magic Mike. Обольстительное выступление горячих мужчин погрузит в мир страсти и желаний, разрушит все преграды и возвысит на волне всеобъемлющего Эроса.

Феерии вечеру своим экстравагантным выходом добавят ангелы гоу-гоу AS AGENCY. Зажигают танцпол самыми популярными хитами DJ BELL и DJ PETERSON.