Народные инструменты и механические элементы! В Русском театре состоится премьера детского спектакля „Северный дракон“

Например, деревянная птица, оживающая на сцене, погружает зрителей в мир фантазий, становясь не только увлекательным развлечением для детей, но и источником глубоких размышлений о смелости, мудрости и преодолении жизненных трудностей.

Режиссер спектакля — Даниил Зандберг, чьи сказочные спектакли необычны и самобытны: детальное оформление, казалось бы, детских историй, вызывает восхищение и у родителей. В Русском театре он поставил детские спектакли, как „Желтый аист“ и „Три Бабы-Яги“.

„Мы все любим сказки. Не важно, сколько нам лет, мы так или иначе всё время к ним возвращаемся, нам важно чтобы добро победило и чтобы всё закончилось хорошо. Но самые яркие впечатления навсегда останутся из детства. Мы постарались, чтобы это было волшебно и красиво!“, - говорит Даниил Зандберг.