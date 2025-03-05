ФОТО | После измены экс-мужа Виктора Марвина актриса Анна Сергеева решилась на сексуальную фотосессию на бильярдном столе

В декабре прошлого года Актриса Анна Сергеева объявила, что ее десятилетний брак с актером Виктором Марвиным подошел к концу. По словам Сергеевой, тайная связь Виктора с другой женщиной стала роковой для их брака.

В минувший понедельник уже незамужняя Сергеева решила показать, что распавшийся брак никак не повлиял ни на ее прекрасную фигуру, ни на красоту. Актриса опубликовала в Facebook снимки с сексуальной фотосессии, на которой она чувственно позирует на бильярдном столе с кием в руке.

В феврале Сергеева заявила, что узнала о внебрачной связи Виктора в октябре прошлого года.

„Оказалось, что Виктор изменял мне больше года. Как я могла его простить? Он не просто изменил мне один раз, эта связь длилась долгое время“, — рассказала она изданию Õhtuleht.

Анна и Виктор прожили вместе 17 лет, десять из которых - в официальном браке. Они познакомились в Киеве, когда подавали документы в театральное училище. У пары двое детей - Аксинья и Беата.