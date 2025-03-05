ФОТО | Вот это жизнь! Олимпийская чемпионка Келли Силдару наслаждается экзотическим отдыхом со своим возлюбленным

"Счастлива на 90 процентов, на 10 процентов сгорела“, — пошутила Келли, опубликовав в социальных сетях несколько фотографий со своего отдыха.

Ее возлюбленный Михкель Устав также поделился в соцсетях фотографиями с отпуска. На опубликованных снимках пара наслаждается игрой в падл-теннис.

Спортивный взлет Келли Силдару, которая росла практически у всех на глазах, был стремительным и потрясающим, а вот личная жизнь спортсменки складывалась весьма трагично. Титулы, которые были заработаны благодаря таланту, гениальности и неустанному труду чудо-ребенка, были омрачены сложными семейными отношениями. Полнометражный документальный фильм „Келли: чья-то чужая мечта“ ("Kelly: kellegi teise unistus“) продюсеров Хелен Лыхмус и Леаны Ялукс, премьера которого состоялась в октябре прошлого года, раскрыл предысторию многочисленных психологических манипуляций и путь к освобождению от них.

До 2019 года тренером Келли был ее отец Тынис Силдару. Он был вынужден уйти со своего поста из-за семейных разногласий. Обязанности тренера Келли взял на себя Михкель Устав, и вскоре новые потрясающие результаты не заставили себя ждать — на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине Келли завоевала бронзовую медаль.

Семья Силдару до сих пор ведет юридический спор о денежных средствах бывшей команды Келли, находящихся на счету Лыжного союза, а также доме, построенном еще в то время, когда Келли тренировал ее отец. Деньги на строительство дома шли за счет призовых Келли, а также спонсорства.

В январе 2023 года Харьюский уездный суд постановил, что никто из истцов не может требовать раздела имущества, принадлежащего чемпионке мира по фристайлу Келли Силдару. В роли истцов в этом судебном споре выступали младший брат спортсменки Хенри Силдару и отец спортсменки Тынис Силдару, под руководством которого Келли добилась главных достижений в спортивной карьере. Женская половина семьи - Келли Силдару и ее мама Лилиан Талвинг - не желала делить имущество. У мужской половины, обратившейся в суд, было другое видение ситуации - лыжную команду Силдару, в которой тренировалась Келли, они рассматривали как партнерство, и требовали свою долю собственности. Суд установил, что между сторонами не было заключено партнерского договора и отклонил иск мужской половины, как необоснованный. Теперь мужская половина семьи (Хенри и Тынис) оспорила судебное решение в Таллиннском окружном суде.