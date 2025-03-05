ФОТО | Супермодель Бьянка Балти рассказала о борьбе с раком: это тяжело, но это еще не конец

"14 октября я начала курс химиотерапии, который закончился только в прошлый понедельник, 27 января, но, к моему большому удивлению, за последние несколько месяцев я чувствую себя такой же живой, как и прежде“, — написала модель в подписи к своему первому посту.

„Я больше не воспринимаю свою жизнь как должное, моя благодарность достигает небывалого максимума. Все стало ощущаться как настоящее благословение, — написала Балти. — Это было тяжело, и это еще не совсем закончилось, но я бы не поступила по-другому. Говорят: „То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее“, но мой опыт показывает, что то, что меня не убило, заставило меня любить жизнь еще больше“.

В сентябре 2024 года Бьянка сообщила, что у нее диагностировали онкологию после того, как она обратилась в больницу с мучающей болью в животе. Красавица объявила о своем ужасающем диагнозе 15 сентября в посте в Instagram, в котором призналась, что неделя была „полной страха, боли и слез“.

Мать двоих детей узнала в отделении неотложной помощи, что у нее рак яичников третьей стадии. Диагноз означал, что болезнь уже распространилась и на другие органы — лимфатические узлы, печень или селезенку.

В 2022 году после ряда медицинских проблем Бьянка прошла генетическое обследование, которое показало, что она является носителем гена BRCA1, встречающегося у пациентов с раком груди или яичников. Благодаря этому обследованию Бьянка узнала, что у нее 50-процентная вероятность развития рака груди и 30-процентная вероятность диагностирования рака яичников. К декабрю 2022 года ей провели профилактическую двойную мастэктомию.

„Я еще не была больна, но я знала, что вероятность того, что я когда-нибудь заболею, гораздо выше. У меня появилась желание что-то с этим сделать, — призналась она тогда Vogue. — Самым сложным во всем этом процессе был страх. Страх того, что я узнала о диагнозе, страх неизвестности, страх, что лишусь работы, и непонимание того, что со мной будет“.

Источник: People.com

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