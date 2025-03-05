ФОТО | Редко появляющийся на публике 81-летний Мик Джаггер пришел на вечеринку с девушкой, которая моложе его на 44 года

81-летний музыкант Мик Джаггер посетил вечеринку Vanity Fair после церемонии вручения премии „Оскар“ со своей 37-летней подругой Мелани Хэмрик. Пара редко посещает мероприятия, предпочитая не демонстрировать свои отношения на публике.

Музыкант был одет в черный полосатый костюм и кроссовки. Мелани отдала предпочтение элегантному черному платью с открытым вырезом и такого же цвета туфлям на высоких каблуках.

Несколькими днями ранее Мик и Мелани вместе посетили предпремьерную гала-вечеринку в Лос-Анджелесе. Там Мик был одет в серую блузку, темно-серые брюки и розовый пиджак. На Мелани было черное платье, сообщает Page Six.

Мик и Мелани начали встречаться в 2014 году после знакомства в Японии, где в одно и то же время проходили гастроли как группы Rolling Stones, так и американского театра балета, в труппу которого в то время входила Мелани.

В 2016 году у пары родился первый ребенок - сын Деверо Октавиан Бэзил. От предыдущих отношений у Мика есть дети Кэрис (54), Джейд (53), Элизабет (41), Джеймс (39), Джорджия Мэй (33), Габриэль (27) и Лукас (25).

Мик и Мелани неоднократно заявляли, что их не смущает разница в возрасте. „У каждого свое мнение по этому вопросу“, — заявили они СМИ.

Пара не помолвлена, но в 2023 году Мик подарил Мелани кольцо. Обычно такой подарок означает, что пара собирается вскоре узаконить свои отношения.