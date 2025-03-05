Прожили вместе 60 лет: умер муж звезды кантри-музыки Долли Партон

О трагической утрате певица сообщила в своем Instagram, но не раскрыла причину смерти супруга. Долли отметила, что прощание с Карлом пройдет в узком семейном кругу, а близкие просят уважать их право на частную жизнь в этот непростой период.

„Мы с Карлом были вместе долгие годы, наполненные любовью и счастьем. Невозможно передать словами, что значили эти отношения для нас обоих. Спасибо всем за поддержку, молитвы и добрые слова“, — написала Долли.

История любви Дина и Партон началась в 1964 году, когда молодая певица только делала первые шаги в музыке. Через два года они официально оформили свои отношения, сыграв скромную свадьбу. Несмотря на всемирную известность жены, Карл предпочитал держаться в тени и не сопровождал ее на публичных мероприятиях, занимаясь собственным бизнесом в сфере дорожного строительства.

Именно Дин вдохновил Долли на создание ее легендарного хита Jolene. Хотя у супругов не было детей, Долли стала крестной матерью Майли Сайрус, с которой у нее сложились теплые отношения.

В 2016 году, отметив 50-летие брака, Карл и Долли решили вновь обменяться клятвами, укрепив свою любовь, которая выдержала испытание временем.