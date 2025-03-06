Новое кулинарное шоу Меган Маркл на Netflix получило разгромные отзывы. Критики считают, что это реклама эго герцогини

„With Love, Meghan“ — новое шоу герцогини Сассекской, в котором она рассказывает о кулинарии и стиле жизни. Это 8-серийная передача, спродюсированная компанией Archewell Productions, владельцами которой являются Меган и ее муж принц Гарри.

В шоу Меган демонстрирует свои кулинарные и садоводческие навыки в семейном доме в Монтесито. В сериале принимают участие знаменитые друзья Меган. Например, в гости к Меган пришла Минди Калинг.

Однако уже в первый же день шоу „With Love, Meghan“ подверглось резкой критике.

Стоит напомнить, что в 2020 году Гарри и Меган заключили с Netflix контракт, который принес паре 100 миллионов долларов. На данный момент они выпустили документальный сериал „Harry ja Meghan“, а также серию фильмов о Гарри под названием „Polo“ ("Поло“), которые также получили множество негативных отзывов критиков.

Журналист The Guardian Стюарт Херитэдж назвал новое шоу Меган бессмысленным, призвав пару прекратить выпускать подобные видео, пишет New York Post. „Это вряд ли что-то изменит, если только широкая публика не начнет жаждать появления телешоу, в котором женщина наполняет подарочные пакеты для детей семенами и медом“, — пишет Херитэдж. Он добавил, что сериал не несет никакой пользы, а герцогиня просто жаждет внимания.

Обозреватель Radio Times Кэролайн Фрост отметила, что Меган не смогла привнести в жанр шоу ничего нового. Журналистка The Telegraph Анита Сингх и вовсе считает, что новый сериал является примером нарциссизма, наполненного чрезмерным подшучиванием, общением со знаменитостями и коммерческими уловками.

Некоторые критики оценили сериал на одну звезду и заявили, что смотреть его утомительно. По их мнению, это очередная неудачная попытка Меган завоевать всеобщую популярность.

Не понравился новый проект герцогини и пользователям сети. „Это не шоу о стиле жизни, это 40-минутная реклама эго Меган“, — написал один из зрителей в социальных сетях.