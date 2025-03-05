ФОТО | Это было мощно! Флориан Валь дал в театре "Эстония“ большой сольный концерт
Флориан Валь, чье имя все чаще и чаще звучит в эстонском шоу-бизнесе, дал во вторник вечером большой сольный концерт на сцене театра "Эстония“. В зале не было ни одного свободного места. Смотрите в галерее, кто пришел на концерт артиста, удостоенного множества наград, и какое невероятное шоу развернулось на сцене!
Флориан Валь — популярный эстонский исполнитель поп- и электронной музыки, выпустивший множество синглов и четыре полноформатных альбома:
„14“ (2016) – номинант EMA в категории "Лучший альбом электронной музыки“
„Katarsis garanteeritud“ (2022) – победитель EMA в номинации "Альтернативный/Инди-альбом года“
„Intellikõnts“ (2023)
„Flo raadio“ (2024)
4 марта вечером Флориан Валь дал большой концерт в театре "Эстония". Среди гостей было замечено много известных лиц: артисты Мэкс и Ан-Марлен, телеведущие Роми Хаса и Ану Вяльба, музыкант Антти Каммисте, комик Анн Вайда, предприниматель Маркус Виллиг, продюсер Каупо Карельсон и другие.