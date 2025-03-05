ФОТО | Это было мощно! Флориан Валь дал в театре "Эстония“ большой сольный концерт

Флориан Валь, чье имя все чаще и чаще звучит в эстонском шоу-бизнесе, дал во вторник вечером большой сольный концерт на сцене театра "Эстония“. В зале не было ни одного свободного места. Смотрите в галерее, кто пришел на концерт артиста, удостоенного множества наград, и какое невероятное шоу развернулось на сцене!