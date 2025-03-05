ФОТО И ВИДЕО | Никита Кукушкин уже в Таллинне: „Я русский человек. Я воспринимаю себя как в гостях во всем мире“

„В Берлине есть целые кварталы русских людей: технологические российские компании туда переехали, целые семьи приехали, много творческих личностей. Там просто целые новые районы, блоки. Но я хочу жить в России, в Москве. Да, обстоятельства сложились иначе. Я как общался с близкими мне людьми, так и продолжаю. Я никогда не жил такой светской жизнью, меня не очень интересовали походы в бар или еще куда-то. Мне достаточно с женой сходить в кино, погулять с дочерью, поехать к маме“.

Сегодня его дом — Берлин, где он живёт с семьёй. В немецкой столице сформировалось большое русскоязычное сообщество, но для актера это не играет ключевой роли:

„Не знаю, за все это время, мне кажется, я один раз отдохнул, и то это был случайный отдых из-за того, что пришлось наверстывать все какие-то бюрократические дела, которые я просто не успевал сделать из-за большого количества работы. Я выпустил четыре премьеры за какое-то короткое время, три месяца сидел в Нью-Йорке, снимался в кино. Жизнь кипит. Вот сейчас в тур поехали“, – делится своими наблюдениями Никита.

Из России Никита уехал около трех лет назад, но продолжает работать в своей стихии – в творческой сфере. Однако насколько это сложно – оставаться в профессии за границей?

В феврале 2024 года актёр Никита Кукушкин был признан иностранным агентом. Этот статус, по его словам, не стал для него неожиданностью, но и не изменил его отношение к творчеству. Необходимые по законодательству РФ маркировки и плашки он ставит, обозначая свой статус: „Есть определенные моменты, по причине которых это пока необходимо делать“, — комментирует он.

Свободное время актёр использует по минимуму — гулять по улицам столицы Эстонии или специально изучать местные достопримечательности в его планы не входит: „Нужно все вспомнить, восстановить, пройти все. Спектакль непростой с технической точки зрения, да и со всех других, я думаю“.

В Таллинн Кукушкин приехал за несколько дней до премьеры, чтобы адаптироваться к новому пространству и успеть вспомнить материал, настроиться на работу.

Однако тёплые встречи со зрителями, в том числе русскими, остаются для него важными: „Я люблю зрителя – нашего, того зрителя, который был у нас в России, и здесь русского зрителя я люблю, русскоговорящего“.

– Отличается как-то зритель русскоязычный здесь, в Европе, скажем, от того зрителя российского, который был?

„Не знаю, не могу так сказать. Всегда чувствуется такая теплота, как будто бы с семьей контактируешь. Это те люди которые ходили в театр в России. Ну представь, ты прожил с человеком, не знаю, 10 лет. И вдруг вы на какое-то время пошли параллельными путями и тут встречаетесь“.

Интегрироваться в немецкое общество в полном смысле этого слова Кукушкин не стремится:

„Я русский человек. Я воспринимаю себя в гостях во всем мире. То есть я не хочу быть немцем, потому что я не немец. У меня никогда не было желания быть никем, кроме того, кем я являюсь“.

– А для тебя твой отъезд – это больше про свободу или про потери?

– Я не готов продать свою страну и народ за съёмки в кино или за возможность высказываться. Я уехал, потому что иначе не мог продолжать делать то, что считаю важным. Я же не могу делать дома то, что хотел бы делать. То полезное для людей. Поэтому я решил это делать где-то вне дома. Потом могу это забрать с собой, привезти домой. Но мы же в тех обстоятельствах, в которых мы есть. Поэтому я себе дал возможность в свободной атмосфере творить то, что было задумано.

Сейчас возвращение в Россию для него небезопасно, но в будущем он не исключает такой возможности:

„Если нагадили, то кто-то же должен прийти и убрать. Пока обстоятельства не позволяют приблизиться к этой “какашке”, но это не значит, что она сама исчезнет“.

Находясь в Эстонии, Кукушкин признается, что близость к России все-таки вызывает у него определенные чувства: „Я вижу деревья, природу, которая знакома с детства. Но моя любовь к родине — не про ностальгию, а про желание создавать, работать“.