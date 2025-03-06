Увлекательные банные ритуалы для мужчин и женщин: баня Ласнамяэ отметит 10-й день рождения

„Поход в баню – всегда нечто вроде ритуала, позволяющего на время забыть о сиюминутной суете и побыть наедине с собой. Поэтому наряду с другими занятиями банные ритуалы являются неотъемлемой частью празднования дня рождения Бани Ласнамяэ“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина подчеркнула, что для участия в юбилейных мероприятиях Бани Ласнамяэ требуется предварительная регистрация.

Расписание банных ритуалов 16 марта:

13:00 Увлекательный банный ритуал (женщины)14:30 Увлекательный банный ритуал (мужчины)16:00 Увлекательный банный ритуал (женщины)17:30 Увлекательный банный ритуал (мужчины)

Урок банной йоги начнется в 10.00. Большая часть занятия пройдет сидя, при этом проработано будет все тело. Участников просят захватить с собой полотенце для вытирания пота и обычную спортивную одежду. Для того, чтобы принять участие в тренировке, требуется предварительная регистрация.

Собственноручно сделать кусочек мыла можно будет на занятии, которое начнется в 11.00. С собой нужно будет захватить форму для изготовления мыла, остальные материалы будут предоставлены на месте. Для участия в мастер-классе также нужно заранее зарегистрироваться.

Предварительная регистрация для участия в банных ритуалах, мастер-классе по изготовлению мыла и занятии банной йогой ведется до 15 марта по телефону 675 0091 и адресу электронной почты info@lasnamaesaun.ee. Количество мест ограничено!

Все билеты в баню, приобретенные с 10 по 16 марта, будут участвовать в лотерее, которая состоится 16 марта в 15.00. Главным призом лотереи станет трехмесячный абонемент на посещение бани.

По случаю юбилея на протяжении всего дня 16 марта гостям бани будут предлагаться бесплатные горячие напитки, а в 16.00 будет разрезан праздничный крендель.

Расположенная по адресу ул. Паэ, 19/2 Баня Ласнамяэ открыта по понедельникам, вторникам и четвергам с 11.00 до 20.00, а с пятницы по воскресенье – с 12.00 до 21.00. По средам баня не работает. Продажа билетов заканчивается за час до закрытия бани. Топить бани перестают за полтора часа до закрытия. Подробную информацию о работе бани и ценах можно узнать на сайте http://lasnamaesaun.ee/.