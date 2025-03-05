Берлинале посетили звёзды первой величины. Перед публикой блистал непревзойденный Тимоти Шаламе

Звёздный мальчик Тимоти Шаламе прибыл в Берлин с целью представить картину Джеймса Мэнголда „Боб Дилан: Никому не известный“, номинированную на „Оскар“в восьми категориях, включая лучший фильм. Сам Шаламе был номинирован за лучшую мужскую роль, но Боб Дилан не принёс артисту удачу и вожделенная статуэтка во второй раз ускользнула из рук актёра. За роль Дилана Шаламе также был номинирован на премии „Золотой глобус“ и BAFTA. И не зря. Актёр готовился к роли Дилана 5 лет. На протяжении двух с половиной часового фильма Шаламе исполняет 40 песен Боба Дилана - поёт играет на гитаре и губной гармошке. Примечательно, что звук писали на съёмочной площадке, используя аппаратуру 60-х годов прошлого века. Актёры работали без гарнитур и других современных атрибутов, облегчающих выступление на сцене. Так что погружение Артиста в эпоху было максимальным.

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Фильм Мэнгода охватывает период с 1959 по 1965 годы, когда никому не известный студент Роберт Циммерман, поющий в барах и кафе, превратился в культового автора и исполнителя собственных песен Боба Дилана, бросившего вызов индустрии и обществу. Музыкальный байопик, насыщенный разнообразными подробностями личной жизни музыканта, в финале превращается в манифест творца-одиночки, идущего наперекор системе, частью которой он являлся. Кульминационным моментом картины является историческое выступление Дилана на фестивале кантри-исполнителей Newport Folk, где музыкант был освистан публикой за использование электрогитар. По факту выступление оказалось революционным и круто изменило ход развития ряда музыкальных направлений. Поучительная история о том, что для художника нет ничего важнее искренности и верности собственным идеям и принципам, оказала огромное влияние на молодого актёра, который признался журналистам в Берлине, что роль Дилана была работой всей его жизни.

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