Берлинале посетили звёзды первой величины. Перед публикой блистал непревзойденный Тимоти Шаламе
Берлинский международный кинофестиваль, прошедший в столице Германии накануне скандальных выборов, традиционно остаётся местом встречи европейской публики с американскими кинозвёздами. Вот и на сей раз, невзирая на предвыборную лихорадку в обществе, Берлинале посетили звёзды первой величины, представившие ленты со своим участием в конкурсных и внеконкурсных программах. Одним из главных, особо ожидаемых публикой гостей фестиваля стал Тимоти Шаламе любимец девушек и милф, ожидавших несколько часов своего кумира возле фестивального дворца, невзирая на мороз и снегопад.
Звёздный мальчик Тимоти Шаламе прибыл в Берлин с целью представить картину Джеймса Мэнголда „Боб Дилан: Никому не известный“, номинированную на „Оскар“в восьми категориях, включая лучший фильм. Сам Шаламе был номинирован за лучшую мужскую роль, но Боб Дилан не принёс артисту удачу и вожделенная статуэтка во второй раз ускользнула из рук актёра. За роль Дилана Шаламе также был номинирован на премии „Золотой глобус“ и BAFTA. И не зря. Актёр готовился к роли Дилана 5 лет. На протяжении двух с половиной часового фильма Шаламе исполняет 40 песен Боба Дилана - поёт играет на гитаре и губной гармошке. Примечательно, что звук писали на съёмочной площадке, используя аппаратуру 60-х годов прошлого века. Актёры работали без гарнитур и других современных атрибутов, облегчающих выступление на сцене. Так что погружение Артиста в эпоху было максимальным.
Фильм Мэнгода охватывает период с 1959 по 1965 годы, когда никому не известный студент Роберт Циммерман, поющий в барах и кафе, превратился в культового автора и исполнителя собственных песен Боба Дилана, бросившего вызов индустрии и обществу. Музыкальный байопик, насыщенный разнообразными подробностями личной жизни музыканта, в финале превращается в манифест творца-одиночки, идущего наперекор системе, частью которой он являлся. Кульминационным моментом картины является историческое выступление Дилана на фестивале кантри-исполнителей Newport Folk, где музыкант был освистан публикой за использование электрогитар. По факту выступление оказалось революционным и круто изменило ход развития ряда музыкальных направлений. Поучительная история о том, что для художника нет ничего важнее искренности и верности собственным идеям и принципам, оказала огромное влияние на молодого актёра, который признался журналистам в Берлине, что роль Дилана была работой всей его жизни.
Фильм снятый по книге Элайджи Уолда „Dylan Goes Electric“ („Дилан берет электрогитару“), выпущенной в 2015 году, и игру Шаламе в картине высоко оценил сам прототип, принимавший активное участие в работе над сценарием фильма. Во время подготовки к роли Шаламе ездил к Дилану и беседовал с ним. Для максимального погружения в образ Дилана Шаламе многократно смотрел интервью Дилана, которые музыкант давал на телевидении в начале 60-х. Он внимательно изучал манеру речи, пластику, внутренние эмоциональные особенности артиста, ход его мысли. Дабы увязнуть в 60-х, родившийся в эпоху развития технологий артист на три месяца съёмок отказался от пользования мобильным телефоном и сетью Интернет. Также чтобы не разрушать внутреннюю концепцию образа, актёр на площадке не коммуницировал с посторонними, ограничиваясь общением лишь с партнёрами и режиссёром, часто называвшим его Бобом.
Берлинский визит Шаламе не обошёлся без перфоманса. На пресс-конференцию актёр явился в тёплой куртке обмотавшись шарфом. Несмотря на то, что в аудитории было тепло, артист просидел в президиуме в куртке все 40 минут, лишь под конец встречи сняв шарф. Однако на красной дорожке артист появился лишь в розовом худи. Попозировав фотографом, Шаламе отпревился к фанатам, где снял худи и, оставшись лишь в одной майке, фотографировался со своими поклонниками, невзирая на холод и снег. Таким образом, Шаламе стал самым эпатажным гостем фестиваля, краткий но насыщенный визит которого журналисты и киноманы вспоминали до последнего дня киносмотра.