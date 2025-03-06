ПОДКАСТ | Эдуард Одинец рассказал о своей позиции, отношениях, свадьбе и планах на будущее: „Мне каминг-аут сделали медиа“

Его недавнее торжество привлекло внимание сотен тысяч людей, и теперь у нас есть шанс узнать все детали из первых уст. Как это — оказаться в центре общественного интереса? Какие эмоции и неожиданности сопровождали этот день? И есть ли что-то, о чем еще никто не слышал? Давайте разбираться вместе!