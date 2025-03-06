06.03.2025, 08:00
ПОДКАСТ | Эдуард Одинец рассказал о своей позиции, отношениях, свадьбе и планах на будущее: „Мне каминг-аут сделали медиа“
В студии подкаста „Поехали ко мне“, у ведущих Виктории Соломончук и Артура Изумрудова — человек, который знает, как сделать заголовки горячими, а свадьбу — исторической. К нам в гости пришел депутат Рийгикогу, представитель социал-демократической партии Эдуард Одинец.
Его недавнее торжество привлекло внимание сотен тысяч людей, и теперь у нас есть шанс узнать все детали из первых уст. Как это — оказаться в центре общественного интереса? Какие эмоции и неожиданности сопровождали этот день? И есть ли что-то, о чем еще никто не слышал? Давайте разбираться вместе!
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