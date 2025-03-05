Культура
05.03.2025, 15:00

„Стол изобилует едой и, сидя на унитазах, персонажи едят и едят“. Елена Скульская рассказывает, стоит ли идти на абсурдистский спектакль „Крум“

 
Елена Скульская
Первые любовные сцены сопровождаются тисканьем гроздьев винограда, выдавливанием сока, сплетением рук в сладком месиве. На фото - главный герой Крум (Кристо Вийдинг) и влюбленная в него Трууда (Сандра Уусберг).
Первые любовные сцены сопровождаются тисканьем гроздьев винограда, выдавливанием сока, сплетением рук в сладком месиве. На фото - главный герой Крум (Кристо Вийдинг) и влюбленная в него Трууда (Сандра Уусберг).
ФОТО: Siim Vahur

Спектакль „Крум“ изящен, принципиально элитарен и, несомненно, знаменует еще одну творческую победу Таллиннского городского театра.

Спектакль по пьесе популярного израильского драматурга Ханоха Левина начинается довольно рискованно: мы видим на сцене полнейшую копию центрального эпизода из фильма Луиса Бунюэля „Призрак свободы - за праздничным столом сидят не на стульях, а на белоснежных унитазах гости. Но у Бунюэля на столе ничего нет, никакой еды, потому что по условиям его сюрреалистического фарса люди публично испражняются, но зато едят тайно, поскольку это считается актом интимным и даже неприличным. Один из участников вечеринки смущенно выходит в крохотную комнатку, напоминающую туалет, куда ему и подают еду, а он, робея, стремительно ее съедает, чтобы побыстрее вернуться к приличному обществу на унитазах.

Натуралистическое обжорство

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии