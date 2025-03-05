„Стол изобилует едой и, сидя на унитазах, персонажи едят и едят“. Елена Скульская рассказывает, стоит ли идти на абсурдистский спектакль „Крум“
Спектакль „Крум“ изящен, принципиально элитарен и, несомненно, знаменует еще одну творческую победу Таллиннского городского театра.
Спектакль по пьесе популярного израильского драматурга Ханоха Левина начинается довольно рискованно: мы видим на сцене полнейшую копию центрального эпизода из фильма Луиса Бунюэля „Призрак свободы - за праздничным столом сидят не на стульях, а на белоснежных унитазах гости. Но у Бунюэля на столе ничего нет, никакой еды, потому что по условиям его сюрреалистического фарса люди публично испражняются, но зато едят тайно, поскольку это считается актом интимным и даже неприличным. Один из участников вечеринки смущенно выходит в крохотную комнатку, напоминающую туалет, куда ему и подают еду, а он, робея, стремительно ее съедает, чтобы побыстрее вернуться к приличному обществу на унитазах.