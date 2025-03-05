Очередные звезды в Таллинне! В августе Певческое поле на два дня станет большим танцполом - выступят Давид Гетта и Стив Аоки

В августе Певческое поле превратится в большую танцевальную площадку на целых два дня!

22 августа в Таллинне выступит знаменитый DJ и продюсер Стив Аоки, чья безумная энергия и хиты сделали его одним из самых востребованных артистов танцевальной музыки в мире.

В субботу, 23 августа, на сцену выйдет одна из самых крупных икон танцевальной и поп-музыки в мире — Дэвид Гетта. Он представит свою шоу-программу „The Monolith“, которая станет самым масштабным шоу танцевальной музыки, когда-либо проходившим в нашем регионе.

Это единственные летние выступления обоих артистов в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии, поэтому в Таллинне можно ожидать большое количество международных гостей.

Стив Аоки — американский DJ, музыкальный продюсер, предприниматель и один из самых известных представителей электронной танцевальной музыки. Он родился 30 ноября 1977 года в Майами, Флорида. Аоки известен своим энергичным стилем выступлений, когда он часто взаимодействует с аудиторией, бросает тортами в зрителей и активно использует сценические эффекты. Стив Аоки также сотрудничал с рядом популярных исполнителей, таких как Игги Азалия, Will.i.am, Linkin Park, BTS и другими.

Давид Гетта — французский DJ, музыкальный продюсер и один из самых известных артистов в мире электронной танцевальной музыки. Гетта стал знаменитым благодаря своим хитам, таким как „When Love Takes Over“, „Titanium“, „Sexy Bitch“, „Memories“ и многим другим. Он активно сотрудничал с множеством известных исполнителей, включая Ники Минаж, Мадонну, Рианну, Леди Гагу и Шакиру. Гетта является обладателем многих наград, в том числе и двух „Грэмми“.

Гетта считается одним из пионеров в популяризации электронной танцевальной музыки (EDM) на мировой сцене и является многократным лауреатом престижных музыкальных наград. Его стиль сочетает элементы хауса, техно и других направлений электронной музыки.