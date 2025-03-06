ВИДЕО | Скандал на „Евровидении-2025“: песня Мальты не прошла цензуру из-за вульгарного подтекста

Мальте запретили исполнять конкурсную песню на „Евровидении-2025“, которое должно пройти в Швейцарии в мае. Об этом пишет Eurovoix.

Композиция Марианы Конте не прошла цензуру. В песне есть слово „kant“. С мальтийского оно переводится как „пение“, однако в английском созвучно со сленгом „cunt“, которое является ругательством (в прямом переводе с английского это слово означает „п*зда“, а фраза „serving cunt“ - „выглядеть или делать что-то п*здато“).

После жалоб еврофанов Европейский вещательный союз (EBU) взялся за проверку, после этого оргкомитет „Евровидения“ запретил Конте исполнять композицию в Базеле в таком виде. Поэтому, представительнице Мальты придется или заменить слово „kant“ другим, или же выбрать другую песню.

Мириана Конте уже отреагировала на решение союза. Певица рассказала, что сейчас снимает официальный клип к песне и ее сильно разочаровали такие новости, а до подачи композиции остается неделя. Впрочем, артистка настроена все же поехать на „Евровидение-2025“ в Швейцарию. Каким именно она пойдет путем, пока непонятно.

„Я и шокирована, и разочарована, особенно учитывая то, что у нас осталось меньше недели до подачи песни, я обещаю вам: шоу продолжится — Дева не упадет“, — прокомментировала Конте.

Часть фанатов Евровидения раскритиковала решение EBU, поскольку, помимо песни Мальты, в этом году есть ещё несколько откровенных песен, по поводу которых никто не высказывал недовольства. Одна из них — песня представительницы Финляндии Эрики Викмани „Ich komme“, другая — композиция австралийского исполнителя Go-Jo „Milkshake Man“. Хотя в этих песнях нет ненормативной лексики, их содержание намекает на получение оргазма.

Между тем букмекеры дают Мальте 14-е место. Представляющий Эстонию Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“ занял 5-ю позицию, а возглавляет рейтинг ставок пока Швеция.