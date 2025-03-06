ФОТО | Русский театр открыл в Vabamu инсталляцию, посвященную войне в Украине
Русский театр открыл в Музее оккупаций и свободы Vabamu инсталляцию, посвященную испытаниям Украины в связи с третьим годом начатой Россией полномасштабной войны. На открытии инсталляция сопровождалась коротким перформансом на нескольких языках актеров Русского театра, а также с речью выступила директор театра Анне-Ли Пяйв.
Инсталляция „Дом“ представляет разрушенный в результате бомбардировки жилой дом – место разбитых человеческих судеб, где есть погибшие, но где в уцелевших частях здания героически продолжается жизнь. Инсталляция, созданная из пианино „Украина“ мастерами Русского театра, является одновременно и скульптурой, и музыкальным произведением. Силуэт напоминает форму типового дома спального района, в то время как струны пианино представляют собой исковерканные и сломанные войной судьбы людей. Звук, который издают эти струны, не просто музыка, это звучащий в пустоте голос времени. Автор идеи и реализации – композитор и музыкальный руководитель Русского театра Александр Жеделёв.
„На создание этой работы меня вдохновила история, рассказанная коллегой – украинским актером. Он вспоминал, как три недели жил в разрушенном доме в Мариуполе, заряжал свой телефон от электросамоката и создавал маленькую „зону безопасности“ в коридоре своей квартиры. Это личная история говорит о стойкости человеческого духа в условиях невыносимых потерь“, – говорит Жеделёв.