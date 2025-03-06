ФОТО | Русский театр открыл в Vabamu инсталляцию, посвященную войне в Украине

Инсталляция „Дом“ представляет разрушенный в результате бомбардировки жилой дом – место разбитых человеческих судеб, где есть погибшие, но где в уцелевших частях здания героически продолжается жизнь. Инсталляция, созданная из пианино „Украина“ мастерами Русского театра, является одновременно и скульптурой, и музыкальным произведением. Силуэт напоминает форму типового дома спального района, в то время как струны пианино представляют собой исковерканные и сломанные войной судьбы людей. Звук, который издают эти струны, не просто музыка, это звучащий в пустоте голос времени. Автор идеи и реализации – композитор и музыкальный руководитель Русского театра Александр Жеделёв.