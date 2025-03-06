Кино
06.03.2025, 16:00

ФОТО | „Меня хотели на эту роль“. Эстонская актриса сыграла в сериале „Мэйфейрские ведьмы“ с Александрой Даддарио

 
Хенесси Шмидт
Хенесси Шмидт
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Эстонская актриса Хенесси Шмидт сыграла в сериале „Мэйфейрские ведьмы“ американского телеканала AMC, передает RusERR.

Согласно информации на сайте IMDB, Шмидт исполнила роль Эмалет, которая появляется в двух сериях 2 сезона.

„Мэйфейрские ведьмы“ являются экранизацией серии романов Энн Райс. Главные роли в сериале играют Александра Даддарио и Гарри Хэмлин. Даддарио широко известна ролями в сериалах „Почему женщины убивают“ и „Белый лотос“.

Хенесси Шмидт в сериале „Мэйфейрские ведьмы“

Ранее Шмидт снялась в сериале Netflix „Викинги: Вальхалла“, сиквеле „Викингов“. Она появилась в 11 эпизодах в роли Гиты, фрейлины Эммы Нормандской.

Съемки обоих сериалов проходили в Ирландии.

Хенесси Шмидт в сериале „Мэйфейрские ведьмы“

Как рассказала актриса журналу Kroonika сама актриса, производственная группа очень хотела, чтобы она играла эту роль, особенно потому, что она уже раньше работала с руководителем кастинга Фрэнком Мойзелем. Он был также директором кастинга в сериале „Викинги: Вальхалла“.

„Мэйфейрские ведьмы“

„Мэйферские ведьмы“ — американский телесериал, основанный на серии романов американской писательницы Энн Райс, также известной бестселлером „Интервью с вампиром“ и другими книгами о вампирах. Правда, в основу этого сериала легли книги не о вампирах, а о ведьмах.

Главные роли в сериале сыграли Александра Даддарио и Гарри Хэмлин. Премьера первого сезон сериала состоялась в январе 2023 года.

Сюжет сериала сосредоточен на молодой женщине, Роуэн Мэйфейр, которая обнаруживает, что является частью древнего рода ведьм, обладающих мощными магическими способностями. Сюжет вращается вокруг её взаимодействия с её наследием и сверхъестественными силами, которые ей предстоит освоить.

Роуэн сталкивается с тем, что её род был связан с мистическими событиями, манипуляциями и магией, а также с древними силами, влияющими на её жизнь. Главная линия сюжета включает в себя борьбу с опасными противниками, раскрытие тёмных тайн её семьи и принятие своей роли в большом мире сверхъестественного. Род ведьми живёт в Новом Орлеане, и их благосостояние зависит от связи со сверхъестественным существом по имени Лэшер. За жизнью Мэйфейров следят, практически не вмешиваясь в ситуацию, члены общества „Таламаска“.

Сериал сочетает в себе элементы мистики, магии, драмы и ужаса, продолжая традицию Райс в создании насыщенных атмосферных историй.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии