ФОТО | „Меня хотели на эту роль“. Эстонская актриса сыграла в сериале „Мэйфейрские ведьмы“ с Александрой Даддарио

Согласно информации на сайте IMDB, Шмидт исполнила роль Эмалет, которая появляется в двух сериях 2 сезона.
„Мэйфейрские ведьмы“ являются экранизацией серии романов Энн Райс. Главные роли в сериале играют Александра Даддарио и Гарри Хэмлин. Даддарио широко известна ролями в сериалах „Почему женщины убивают“ и „Белый лотос“.
Ранее Шмидт снялась в сериале Netflix „Викинги: Вальхалла“, сиквеле „Викингов“. Она появилась в 11 эпизодах в роли Гиты, фрейлины Эммы Нормандской.
Съемки обоих сериалов проходили в Ирландии.
Как рассказала актриса журналу Kroonika сама актриса, производственная группа очень хотела, чтобы она играла эту роль, особенно потому, что она уже раньше работала с руководителем кастинга Фрэнком Мойзелем. Он был также директором кастинга в сериале „Викинги: Вальхалла“.