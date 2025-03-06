ФОТО | „Меня хотели на эту роль“. Эстонская актриса сыграла в сериале „Мэйфейрские ведьмы“ с Александрой Даддарио

„Мэйферские ведьмы“ — американский телесериал, основанный на серии романов американской писательницы Энн Райс, также известной бестселлером „Интервью с вампиром“ и другими книгами о вампирах. Правда, в основу этого сериала легли книги не о вампирах, а о ведьмах.

Главные роли в сериале сыграли Александра Даддарио и Гарри Хэмлин. Премьера первого сезон сериала состоялась в январе 2023 года.

Сюжет сериала сосредоточен на молодой женщине, Роуэн Мэйфейр, которая обнаруживает, что является частью древнего рода ведьм, обладающих мощными магическими способностями. Сюжет вращается вокруг её взаимодействия с её наследием и сверхъестественными силами, которые ей предстоит освоить.

Роуэн сталкивается с тем, что её род был связан с мистическими событиями, манипуляциями и магией, а также с древними силами, влияющими на её жизнь. Главная линия сюжета включает в себя борьбу с опасными противниками, раскрытие тёмных тайн её семьи и принятие своей роли в большом мире сверхъестественного. Род ведьми живёт в Новом Орлеане, и их благосостояние зависит от связи со сверхъестественным существом по имени Лэшер. За жизнью Мэйфейров следят, практически не вмешиваясь в ситуацию, члены общества „Таламаска“.