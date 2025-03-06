Романтика может быть бюджетной: удиви любимую ужином не дороже 10 евро на двоих

Если вы хотите приятно удивить свою любимую, помните: путь к женскому сердцу лежит через вкусную, здоровую и сбалансированную еду. „Здоровое питание не должно быть сложным или дорогим. При составлении меню праздничного ужина мы пользовались принципом „Гарвардской тарелки“. Это идеальный способ сбалансировать блюдо, чтобы оно было полезным и легким. Важно, чтобы ужин включал разнообразие продуктов — овощи, белки, злаки.

Секрет прост: половину тарелки занимают овощи (можно добавлять фрукты и овощи), четверть — белки, а оставшиеся 25% — сложные углеводы. Важно не забывать про семечки, орешки и растительное масло. Такой подход обеспечит насыщение и заряд энергии без чувства тяжести“, — говорит специалист по питанию Rimi Елена Литвинович.

К весенним праздникам мы подготовили праздничное меню из легких, вкусных блюд, которые сочетают в себе простоту, изысканность и пользу. И самая приятная новость – оно легко вписывается в бюджет до 10 евро и поможет создать настоящий праздник вкусов.

Закуска: Салат с сыром Фета и авокадо

Этот салат не только прост в приготовлении, но и красиво смотрится на столе. Сладковатая свекла, кремовый козий сыр и хрустящие грецкие орехи создают интересное сочетание текстур и вкусов.

Как приготовить: Промойте рукколу под холодной водой и обсушите. Нарежьте помидоры и авокадо ломтиками. Сыр Фета нарежьте кубиками или раскрошите руками. В большой миске смешайте рукколу, помидоры, авокадо и сыр Фета. Полейте салат оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Нежно перемешайте салат и подавайте к столу.

Стоимость блюда:

• Помидоры черри Romantica Rimi (100г) – 1,33€

Cыр Feta Rimi (100 г) — 0,94€

Авокадо Rimi (25 г) — 0,56€

Руккола Rimi (50 г) — 0,65€

Заправка (оливковое масло Extra Light Rimi, бальзамический уксус Rimi, мёд) — 0,37 €

Итого: 4,05€ (2,02€ за порцию)

Основное блюдо: Куриное филе с лимоном и тимьяном, булгур с овощами