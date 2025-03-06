Романтика может быть бюджетной: удиви любимую ужином не дороже 10 евро на двоих
Международный женский день — это не только цветы и комплименты, но и прекрасный повод побаловать любимую вкусным ужином. Приятный сюрприз, приготовленный с душой, может стать лучшим подарком, особенно если он будет не только вкусным, но и полезным. К тому же, совсем не обязательно тратить на ужин целое состояние. Мы подготовили для вас идею бюджетного ужина на двоих, который не выйдет за рамки 10 евро.
Если вы хотите приятно удивить свою любимую, помните: путь к женскому сердцу лежит через вкусную, здоровую и сбалансированную еду. „Здоровое питание не должно быть сложным или дорогим. При составлении меню праздничного ужина мы пользовались принципом „Гарвардской тарелки“. Это идеальный способ сбалансировать блюдо, чтобы оно было полезным и легким. Важно, чтобы ужин включал разнообразие продуктов — овощи, белки, злаки.
Секрет прост: половину тарелки занимают овощи (можно добавлять фрукты и овощи), четверть — белки, а оставшиеся 25% — сложные углеводы. Важно не забывать про семечки, орешки и растительное масло. Такой подход обеспечит насыщение и заряд энергии без чувства тяжести“, — говорит специалист по питанию Rimi Елена Литвинович.
К весенним праздникам мы подготовили праздничное меню из легких, вкусных блюд, которые сочетают в себе простоту, изысканность и пользу. И самая приятная новость – оно легко вписывается в бюджет до 10 евро и поможет создать настоящий праздник вкусов.
Закуска: Салат с сыром Фета и авокадо
Этот салат не только прост в приготовлении, но и красиво смотрится на столе. Сладковатая свекла, кремовый козий сыр и хрустящие грецкие орехи создают интересное сочетание текстур и вкусов.
Как приготовить: Промойте рукколу под холодной водой и обсушите. Нарежьте помидоры и авокадо ломтиками. Сыр Фета нарежьте кубиками или раскрошите руками. В большой миске смешайте рукколу, помидоры, авокадо и сыр Фета. Полейте салат оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Нежно перемешайте салат и подавайте к столу.
Стоимость блюда:
• Помидоры черри Romantica Rimi (100г) – 1,33€
Cыр Feta Rimi (100 г) — 0,94€
Авокадо Rimi (25 г) — 0,56€
Руккола Rimi (50 г) — 0,65€
Заправка (оливковое масло Extra Light Rimi, бальзамический уксус Rimi, мёд) — 0,37 €
Итого: 4,05€ (2,02€ за порцию)
Основное блюдо: Куриное филе с лимоном и тимьяном, булгур с овощами
Куриное филе — доступный и универсальный продукт, который можно приготовить по-разному. Булгур в сочетании с овощами добавит блюду ярких красок и сделает его более сытным.
Как приготовить: Куриное филе замаринуйте в лимонном соке, оливковом масле, чесноке и свежем тимьяне. Обжарьте до золотистой корочки буквально несколько минут и доведите до готовности в духовке при низкой температуре. Булгур отварите, смешайте с тушеными овощами (морковь, сладкий перец, кабачок) и подавайте вместе с курицей.
Стоимость блюда:
Куриное филе Rimi (250 г) — 1,70€
Булгур Rimi (100 г) — 0,38€
Морковь (100 г) — 0,03 €
Цуккини (100 г) — 0,50 €
Болгарский перец Rimi (125 г) — 1,20 €
Лимон (1 шт.) — 0,30 €
Масло сливочное Rimi (30 г) — 0,23 €
Итого: 4,44 € (2,22 € за порцию)
Десерт: Яблочные лодочки с медом и орехами
Этот десерт не только лёгкий, но и полезный. Яблоки придают сладость, мед добавляет аромат, а орехи — приятный хруст.
Как приготовить: Разрежьте яблоки пополам, удалите сердцевину и заполните „лодочки“ смесью из мёда, измельчённых грецких орехов и корицы. Запекайте в духовке при 180°C около 15 минут.
Стоимость блюда:
Яблоки (2 шт.) — 0,6 €
Мёд (15 г) — 0,11 €
Грецкие орехи Rimi (25 г) — 0,42 €
Корица — 0,05 €
Итого: 1,18 € (0,59 € за порцию)
Общая стоимость ужина на двоих: 9,67€ (4,83€ за порцию)
Неважно, будет ли ужин приготовлен профессионалом или человеком, который редко встаёт к плите. Самое главное — ваше внимание, забота и искреннее желание порадовать любимую. Такой жест точно запомнится и согреет сердце не только в праздничный вечер, но и надолго после него. Готовьте с любовью, удивляйте своих близких, и пусть этот 8 Марта станет по-настоящему особенным!
*При расчете стоимости некоторых продуктов в расчет были приняты цены промоакции, которая проходит с 04.03.2025 до 17.03.2025.