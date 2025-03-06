Актриса Мария Авдюшко - об армии матрешек на витринах Старого города: "Стыдно гулять с гостями по улице Виру!“

„Другого такого места, как Эстония, больше не существует“, — уверена актриса и режиссер Мария Авдюшко. „Мы должны держаться за свою историю и свои истории, которые связаны только с нашим ДНК, которые заставляют нас думать, творить и мечтать“. Сейчас у нее есть простая, но в то же время сложная мечта — чтобы кровопролитие в Украине наконец прекратилось, пишет Eesti Naine.