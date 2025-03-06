06.03.2025, 13:00
Актриса Мария Авдюшко - об армии матрешек на витринах Старого города: "Стыдно гулять с гостями по улице Виру!“
„Я пыталась понять идею Русского мира“
ФОТО: | Eesti Naine
„Другого такого места, как Эстония, больше не существует“, — уверена актриса и режиссер Мария Авдюшко. „Мы должны держаться за свою историю и свои истории, которые связаны только с нашим ДНК, которые заставляют нас думать, творить и мечтать“. Сейчас у нее есть простая, но в то же время сложная мечта — чтобы кровопролитие в Украине наконец прекратилось, пишет Eesti Naine.
Встречаемся в кафе, расположенном в Старом городе. Чтобы добраться туда, нужно пройти мимо армии матрешек. Путь короткий, но витрины с деревянными игрушками тянутся вдоль улицы.
Уже подписаны?