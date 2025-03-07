На сцене только мужчины: Ласнамяэ отметит 8 марта концертом Trio Naturale

„Празднование Международного женского дня в Ласнамяэ всегда было красивой и любимой всеми традицией, которую мы обязательно сохраним. Я рад пригласить всех на посвященный женщинам торжественный концерт, который, как и в предыдущие годы, пройдет в центре культуры „Линдакиви“. В этот раз 8 марта выпало на выходной – отличная возможность провести этот день, отдыхая и наслаждаясь красивой музыкой. До встречи на концерте!“, – сказал заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.