На сцене только мужчины: Ласнамяэ отметит 8 марта концертом Trio Naturale

„Празднование Международного женского дня в Ласнамяэ всегда было красивой и любимой всеми традицией, которую мы обязательно сохраним. Я рад пригласить всех на посвященный женщинам торжественный концерт, который, как и в предыдущие годы, пройдет в центре культуры „Линдакиви“. В этот раз 8 марта выпало на выходной – отличная возможность провести этот день, отдыхая и наслаждаясь красивой музыкой. До встречи на концерте!“, – сказал заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.
Концерт в честь Международного женского дня состоится в ЦК „Линдакиви“ (ул. Я.Коорти, 22) в субботу, 8 марта, начало в 15.00.
В состав Trio Naturale входят известный по группе Apelsin тромбонист и разносторонне талантливый музыкант Антс Нуут, виртуозный аккордеонист Аллан Якоби и гитарист Теет Вескус, который не только задает ритм, но и мастерски связывает музыку с текстом. В репертуар музыкального коллектива входят современные обработки классики, легкий джаз и песни разных народов.