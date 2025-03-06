Секс
06.03.2025, 19:00

„Я не хочу, чтобы со мной обращались как с куском мяса“. Мужчины хотят большего, чем просто секс

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Eesti Naine
Возможно, секс не является такой уж большой навязчивой идеей для мужчин, как кажется.
Возможно, секс не является такой уж большой навязчивой идеей для мужчин, как кажется.
ФОТО: dekazigzag | Shutterstock

Вокруг мужской сексуальности существует множество стереотипов — от утверждения, что мужчины думают о сексе каждые семь секунд, до представления, что в глубине души они жаждут случайных связей и изменяют при любой возможности. Однако если поговорить с молодыми мужчинами напрямую, картина оказывается совсем иной.

Молодые мужчины признаются, что им кажется, будто их загоняют в рамки, когда речь заходит о сексуальности, и эти рамки не соответствуют их реальному пониманию и желаниям в сфере интимности.

Секс – не всегда навязчивая идея

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