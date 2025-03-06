„Я не хочу, чтобы со мной обращались как с куском мяса“. Мужчины хотят большего, чем просто секс

Вокруг мужской сексуальности существует множество стереотипов — от утверждения, что мужчины думают о сексе каждые семь секунд, до представления, что в глубине души они жаждут случайных связей и изменяют при любой возможности. Однако если поговорить с молодыми мужчинами напрямую, картина оказывается совсем иной.