06.03.2025, 19:00
„Я не хочу, чтобы со мной обращались как с куском мяса“. Мужчины хотят большего, чем просто секс(1)
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Вокруг мужской сексуальности существует множество стереотипов — от утверждения, что мужчины думают о сексе каждые семь секунд, до представления, что в глубине души они жаждут случайных связей и изменяют при любой возможности. Однако если поговорить с молодыми мужчинами напрямую, картина оказывается совсем иной.
Молодые мужчины признаются, что им кажется, будто их загоняют в рамки, когда речь заходит о сексуальности, и эти рамки не соответствуют их реальному пониманию и желаниям в сфере интимности.
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