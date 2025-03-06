ФОТО | „Мисс Украина“ стала жертвой домашнего насилия и показала шокирующие кадры последствий избиений со стороны мужа

„Пост обо мне и о 6 годах моих „замечательных“ отношений с любимым человеком, или что есть по ту сторону инстаграма“, - так начинается эмоциональное признание модели.

Она откровенно рассказала, что долгое время надеялась на перемены в отношениях, однако ситуация лишь ухудшалась.

Смотрите шокирующие фотографии в Instagram девушки, нажав на стрелку:

„Когда вы видите просто картинку, а вот результат отношений с человеком, которого ты даже любил, на которого раньше надеялся, надеялся, что все изменится, но ничего не менялось, а только становилось хуже... алкоголь... нервные срывы... манипуляция тобой, твоими родными и друзьями... буллинг и насилие... угрозы... и это все потом видел и слышал наш ребенок“, - поделилась Анастасия.

По ее словам, последние два года стали для нее особенно тяжелыми, поскольку она осталась за границей без поддержки родных. Однако в какой-то момент она поняла, что терпеть больше нельзя.

„Случается еще одна неприятная „ситуация“, ты берешь себя в руки, собираешь вещи и возвращаешься обратно домой, тогда слово „домой“ для меня никогда не было таким теплым, даже когда ты едешь обратно в Украину с 2-летним ребенком под ракеты и обстрелы“, - написала Суббота.

Модель также рассказала, что после возвращения в Украину ей пришлось преодолевать последствия пережитой депрессии, бессонницы и эмоционального истощения. Она подчеркнула, что после разрыва почувствовала настоящую свободу, несмотря даже на войну.

„Дальше ты просто начинаешь жить, привыкать, что ты свободна и живешь без страха за свою жизнь и за ребенка, ты живешь в спокойствии - да, да, в спокойствии даже под постоянные тревоги и обстрелы... „смешно“, правда? За почти год в Украине мне не было так страшно, как моментами в эти 6 лет“, - отметила знаменитость.

Своей историей „Мисс Украина Вселенная“ призвала всех, кто находится в похожей ситуации, не молчать и беречь себя.