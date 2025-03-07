Женский день в T1: бесплатный концерт рэпера Reket, бьюти-ярмарка и выставка кошек

На втором этаже T1 пройдет бьюти-ярмарка Buduaar, в которой примут участие около пятидесяти компаний, представляющих индустрии красоты, моды, здоровья и лайфстайла. В Женский день ярмарка продлится с 11:00 до 16:00.

Также на втором этаже в субботу и воскресенье пройдет международная выставка кошек WCF Europe Continent Cat Show, в которой примут участие более 110 породистых кошек из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии. Из пород будут представлены британская короткошерстная кошка, мейн-кун, абиссинская кошка, ориентальная кошка, норвежская лесная кошка и другие. Помимо выставки состоится также награждение чемпионов мира и международных чемпионов 2024 года. На выставке также можно будет увидеть лучшую кошку и лучшего котенка британский короткошерстной породы – оба из Эстонии. В оба дня выставка пройдет с 11:00 до 17:00.