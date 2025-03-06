ФОТО | ВАУ! В Йыхвиском бизнес-парке построят целый киногород. Смотрите, как он будет выглядеть
Фонд „Агентство инвестиций Ида-Вирумаа“ и компания Mapri Ehitus подписали договор, согласно которому в Йыхви в следующем году появится киногородок – мультимедийный и креативный индустриальный инкубатор. Проект, реализуемый при поддержке Фонда справедливого перехода, оценивается в 16 миллионов евро. Подписание договора было снято в обратном порядке по аналогии с фильмом „Довод“ (Tenet).
Киногородок будет включать три объекта: инкубатор креативной индустрии с киностудиями стоимостью 11 миллионов евро, инкубатор цифровых и мультимедийных технологий стоимостью 4 миллиона евро, а также инфраструктуру стоимостью 1 миллион евро. Если обычно киностудии располагаются среди асфальта и бетонных построек промышленных парков, то киногородок в Йыхви появится в лесу, у реки.
Теэт Куусмик, член правления Инвестиционного агентства Ида-Вирумаа отмечает, что Вируский кинофонд уже более десяти лет привлекает в уезд международные кинопродукции, а создание киногородка – это следующий большой шаг в развитии местной киноиндустрии. „Наша главная цель – привлечь сюда международные кинопроизводства, которым местные предприятия смогут предложить широкий спектр услуг, например постпродакшн, озвучку, монтаж, анимацию и изготовление декораций. Мы стремимся к тому, чтобы в течение пяти лет выйти на полный цикл услуг, позволяющий осуществлять весь процесс производства – от съемок до готового фильма – прямо здесь, в Йыхви“.
Второй целью проекта является привлечение молодых талантов в Ида-Вирумаа и создание возможностей для самореализации творческих людей в сфере кино.
Тармо Роос, исполнительный руководитель Mapri Ehitus, признается, что является большим поклонником кино.“Получивший „Оскар“ за лучшие спецэффекты фильм Кристофера Нолана „Довод“ снимался в семи разных странах, включая Эстонию, и результат вышел великолепным. Почему бы „Доводу 2“ тоже не сниматься в Эстонии? Я верю, что в ближайшие годы сюда приедут снимать и другие известные фильмы, а киногородок в Йыхви станет своеобразным магнитом для крупнейших мировых кинокомпаний“.
Тийна Локк-Трамберг, директор фестиваля „Темные ночи“ (PÖFF), считает Йыхвиский киногородок чрезвычайно важным шагом как для эстонской киноиндустрии, так и для экономического и культурного развития Ида-Вирумаа.“Меня особенно привлекает концептуальный подход: это будет не просто строительство павильона, но и создание международного мультимедийного и креативного индустриального инкубатора. Здесь объединятся традиционное кинопроизводство, классическая кинотехнология и новейшие инновационные идеи из мира стартапов. Очень важно соединить стартап-среду с конкретными потребностями киноиндустрии.Кроме того, PÖFF уже проводит курсы дополнительного образования для местных жителей, которые пока работают в других сферах, но хотят применить свои профессиональные навыки в киноиндустрии (например, переквалифицироваться с электрика в осветителя на съемочной площадке). Мне кажется, что этот проект может помочь удержать молодежь в регионе, а в долгосрочной перспективе даже привлечь новых специалистов.Я надеюсь, что PÖFF вскоре возродит кинофестиваль KINOFF в Ида-Вирумаа, и мы готовы максимально содействовать развитию киноиндустрии в регионе“.
Марис Тоомел, старейшина волости Йыхви: „Киногородок в Йыхви создаст новые рабочие места и оживит местную экономику – от гостиничного и ресторанного бизнеса до кинотехнологий и творческой деятельности. Но еще важнее, что это даст молодежи причину остаться здесь и строить свое будущее именно в Йыхви.Наш город станет местом, где встречаются творчество и технологии, привлекая сюда как эстонских, так и международных кинематографистов. Это огромная возможность для всего Ида-Вирумаа“.