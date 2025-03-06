ФОТО | ВАУ! В Йыхвиском бизнес-парке построят целый киногород. Смотрите, как он будет выглядеть

Киногородок будет включать три объекта: инкубатор креативной индустрии с киностудиями стоимостью 11 миллионов евро, инкубатор цифровых и мультимедийных технологий стоимостью 4 миллиона евро, а также инфраструктуру стоимостью 1 миллион евро. Если обычно киностудии располагаются среди асфальта и бетонных построек промышленных парков, то киногородок в Йыхви появится в лесу, у реки.

Теэт Куусмик, член правления Инвестиционного агентства Ида-Вирумаа отмечает, что Вируский кинофонд уже более десяти лет привлекает в уезд международные кинопродукции, а создание киногородка – это следующий большой шаг в развитии местной киноиндустрии. „Наша главная цель – привлечь сюда международные кинопроизводства, которым местные предприятия смогут предложить широкий спектр услуг, например постпродакшн, озвучку, монтаж, анимацию и изготовление декораций. Мы стремимся к тому, чтобы в течение пяти лет выйти на полный цикл услуг, позволяющий осуществлять весь процесс производства – от съемок до готового фильма – прямо здесь, в Йыхви“.

Второй целью проекта является привлечение молодых талантов в Ида-Вирумаа и создание возможностей для самореализации творческих людей в сфере кино.

Тармо Роос, исполнительный руководитель Mapri Ehitus, признается, что является большим поклонником кино.“Получивший „Оскар“ за лучшие спецэффекты фильм Кристофера Нолана „Довод“ снимался в семи разных странах, включая Эстонию, и результат вышел великолепным. Почему бы „Доводу 2“ тоже не сниматься в Эстонии? Я верю, что в ближайшие годы сюда приедут снимать и другие известные фильмы, а киногородок в Йыхви станет своеобразным магнитом для крупнейших мировых кинокомпаний“.