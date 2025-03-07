На рынке Балтийского вокзала открылась выставка нижнего белья „Что под платьем?“

Бесплатная выставка „Что под платьем?“ будет работать до 23 марта, сообщила пиар-фирма.

На выставке представлены женское нижнее белье и неглиже XX века, подчеркивающие идеалы красоты, стандарты комфорта и модные тенденции разных периодов. Посетители выставки смогут посмотреть на корсеты, шелковые ночные платья и другие интересные предметы одежды, которые были частью повседневной жизни женщин в XX веке.

По словам владельца частной коллекции и учредителя фирмы MS Vintage Сийри Круусмяги, в 2002 году она купила дом в Йыэляхтме, в котором был обнаружен предмет одежды 1930 года, положивший начало коллекционированию.

„Коллекция включает в себя как необычные находки со всего мира, так и предметы нижнего белья, найденные на чердаке дома в Эстонии. На выставке можно увидеть шелковое белье ручной работы 1920-х годов и конусообразные бюстгальтеры 1950-х годов, прославленные Мадонной. Также будут проводиться экскурсии, которые помогут разобраться в моде нижнего белья XX века“, – рассказала Круусмяги.

В рамках выставки будут организованы бесплатные и не требующие регистрации программы для публики.

8 марта, в 13:00 состоится модный показ винтажного нижнего и ночного белья. Экскурсию проведет соучредитель MS Vintage Малле Паюла, которая расскажет о том, как менялась мода на нижнее белье с течением времени.

7 и 14 марта, в 18:00 состоятся бесплатные экскурсии с историками моды, которые расскажут об истории женского нижнего белья и о том, как она связана с изменениями в обществе.