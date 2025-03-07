Культура
07.03.2025, 10:00

На рынке Балтийского вокзала открылась выставка нижнего белья „Что под платьем?“

 
На рынке Балтийского вокзала открылась выставка нижнего белья „Что под платьем?“
На рынке Балтийского вокзала открылась выставка нижнего белья „Что под платьем?“
ФОТО: Erakogu

На рынке Балтийского вокзала в Таллинне открылась выставка женского нижнего и ночного белья XX века.

Бесплатная выставка „Что под платьем?“ будет работать до 23 марта, сообщила пиар-фирма.

На выставке представлены женское нижнее белье и неглиже XX века, подчеркивающие идеалы красоты, стандарты комфорта и модные тенденции разных периодов. Посетители выставки смогут посмотреть на корсеты, шелковые ночные платья и другие интересные предметы одежды, которые были частью повседневной жизни женщин в XX веке.

По словам владельца частной коллекции и учредителя фирмы MS Vintage Сийри Круусмяги, в 2002 году она купила дом в Йыэляхтме, в котором был обнаружен предмет одежды 1930 года, положивший начало коллекционированию.

„Коллекция включает в себя как необычные находки со всего мира, так и предметы нижнего белья, найденные на чердаке дома в Эстонии. На выставке можно увидеть шелковое белье ручной работы 1920-х годов и конусообразные бюстгальтеры 1950-х годов, прославленные Мадонной. Также будут проводиться экскурсии, которые помогут разобраться в моде нижнего белья XX века“, – рассказала Круусмяги.

В рамках выставки будут организованы бесплатные и не требующие регистрации программы для публики.

8 марта, в 13:00 состоится модный показ винтажного нижнего и ночного белья. Экскурсию проведет соучредитель MS Vintage Малле Паюла, которая расскажет о том, как менялась мода на нижнее белье с течением времени.

7 и 14 марта, в 18:00 состоятся бесплатные экскурсии с историками моды, которые расскажут об истории женского нижнего белья и о том, как она связана с изменениями в обществе.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии