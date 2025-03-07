„Я начала еще в 2018 году!“ Невеста Андрея Зевакина призналась, что делала коррекцию своей внешности

Келли-Карита (26) признается, что впервые увеличила губы с помощью инъекций еще в 2018 году. В видео на YouTube она отмечает, что начала такие процедуры в довольно раннем возрасте. „В какой-то момент все зашло слишком далеко, и я растворил филлер. Но в конце лета снова сделала губы,“ — рассказывает она о своем опыте.

Сейчас же певица доверяет свою внешность настоящему профессионалу. „Он сделал мне губы не как у какой-то утки, а просто увлажнил их и придал форму. У меня есть немного асимметричные губы — с одной стороны губа чуть ниже. Мне самой кажется, что этого даже не видно,“ — объясняет Келли-Карита.

„Тогда мы вкололи мне сюда (показывает между бровями - прим. ред.) немного ботокса,“ — раскрывает она. Глубокая морщина между ее бровями появилась из-за пения. „Когда поешь, вначале все напряжение у меня было в лбу. Затем, когда учишься петь, не сразу понимаешь, откуда идет это напряжение. На самом деле его нужно направлять в живот, а не на лоб,“ — объясняет певица и парикмахер, которую в конкурсе Eesti Laul обошел только Томми Кэш.

Келли-Карита в последние месяцы активно занимается созданием своего контента, но её основной фокус всё же остаётся на работе парикмахером. „Сейчас я хочу сосредоточиться на парикмахерском деле и своём новом продукте для локонов, который я разработала“, — сказала Келли-Карита, которая недавно выпустила набор товаров в сотрудничестве с Browzy. Это, однако, не мешает ей продолжать создавать контент.

Несмотря на то, что Андрей Зевакин уже много лет является одним из самых популярных артистов Эстонии, ему удавалось хранить свою личную жизнь в тайне - до последнего времени в связи с участием в конкурсе Eesti Laul вместе со своей девушкой Келли-Каритой Ефимовой. Впервые об их отношениях спошли слухи в 2021 году.