Не найти покупателя? Койт Тооме снизил цену на свой роскошный Porsche, а вот Томми Кэш быстро продал свою „ласточку“

Рэпер Томми Кэш, представляющий Эстонию на „Евровидении“, в прошлом году смог продать свой желтый Porsche Boxster всего за несколько месяцев, а вот певцу Койту Тооме (46) приходится дольше искать покупателя для своего Porsche 911 GT3. На данный момент певец уже снизил цену на автомобиль на 10 000 евро.