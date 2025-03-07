07.03.2025, 08:00
Не найти покупателя? Койт Тооме снизил цену на свой роскошный Porsche, а вот Томми Кэш быстро продал свою „ласточку“(4)
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Рэпер Томми Кэш, представляющий Эстонию на „Евровидении“, в прошлом году смог продать свой желтый Porsche Boxster всего за несколько месяцев, а вот певцу Койту Тооме (46) приходится дольше искать покупателя для своего Porsche 911 GT3. На данный момент певец уже снизил цену на автомобиль на 10 000 евро.
Известный как большой автолюбитель и поклонник техники, Койт Тооме успел посидеть за рулем Porsche Boxster и Aston Martin DB9. Его нынешний черный Porsche 911 GT3 выпущен в 2014 году.
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