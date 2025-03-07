В Эстонии определили сильнейших знатоков страны. Теперь Таллинн претендует на проведение чемпионата мира по „Что? Где? Когда?“

Игра проходила по правилам спортивного „Что? Где? Когда?“ на русском языке. Вопросы задавались для всех команд одновременно, ответы сдавались в письменном виде после минуты обсуждения. „Одинокие ковбои“ ответили на 67 из них. На один взятый вопрос меньше у команды „Пахом пихай“ из Хельсинки. Третье место у коллектива LTG из Вильнюса (65 правильных ответов).

В эстонском зачете уверенную победу одержала команда Артемия Беляева, на 8 набранных очков оторвавшаяся от ближайших преследователей (63 очка). Два других призера эстонского первенства „Человек-снежинка“ (капитан - Антон Стальнухин) и Black Label (капитан - Андрей Коробейник) прошли дистанцию в 90 вопросов с одинаковым результатом (55 очков), чтобы определись, кому достанется серебро, командам пришлось сыграть три дополнительных вопроса. В этом мини-противостоянии победу одержала команда Антона Стальнухина.

Всего в турнире приняли участие 34 команды.

„Мы сделали все возможное, чтобы турнир прошел на высоком уровне: продумали логистику, подобрали удобное место игр в центре Таллинна и качественные вопросы, — признается председатель оргкомитета турнира Георгий Талисайнен. — Высокий уровень уже становится традицией для нас — например, год назад мы приняли европейский финал Лиги Трёх Континентов по интеллектуальным играм, где заочно соперничали с аналогичными континентальными финалами Америки и Азии. А после окончания войны Таллинн обязательно подаст заявку на проведение чемпионата мира по „Что? Где? Когда?“, где, как считается, будет одним из фаворитов на роль хозяина мирового первенства“.

„Также Таллинн планирует стать одним из городов проведения англоязычных Кубков мира по интеллектуальным играм, которые планируют проводить наши украинские коллеги“, — добавил Талисайнен.