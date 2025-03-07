07.03.2025, 15:00
„Доброе утро, мои родные люди!“: Вера Брежнева после долгого перерыва возвращается в Эстонию с концертом
ФОТО: | Õhtuleht
19 октября 2025 года на сцене Alexela состоится долгожданный концерт Веры Брежневой — певицы, актрисы, телеведущей и экс-солистки „золотого“ состава легендарной группы „ВИА Гра“.
После длительного перерыва артистка возвращается к зрителям с новым шоу, в котором прозвучат ее главные сольные хиты, а также любимые миллионами композиции времен „ВИА Гры“. Поклонников ждет особенный перформанс, наполненный музыкой любви, чувственностью и неподражаемой харизмой певицы.
Музыка любви, которая спасает мир — этим вечером Таллинн услышит Веру Брежневу такой, какой давно ждал.
Когда: 19 октября 2025
Где: Alexela Kontserdimaja
Билеты уже в продаже!