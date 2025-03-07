Шоубиз
07.03.2025, 15:00

„Доброе утро, мои родные люди!“: Вера Брежнева после долгого перерыва возвращается в Эстонию с концертом

 
Вера Брежнева
Вера Брежнева
ФОТО: Teet Malsroos | Õhtuleht

19 октября 2025 года на сцене Alexela состоится долгожданный концерт Веры Брежневой — певицы, актрисы, телеведущей и экс-солистки „золотого“ состава легендарной группы „ВИА Гра.

После длительного перерыва артистка возвращается к зрителям с новым шоу, в котором прозвучат ее главные сольные хиты, а также любимые миллионами композиции времен „ВИА Гры“. Поклонников ждет особенный перформанс, наполненный музыкой любви, чувственностью и неподражаемой харизмой певицы.

Музыка любви, которая спасает мир — этим вечером Таллинн услышит Веру Брежневу такой, какой давно ждал.

  • Когда: 19 октября 2025

  • Где: Alexela Kontserdimaja

  • Билеты уже в продаже!

Вера Брежнева

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