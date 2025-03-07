„Доброе утро, мои родные люди!“: Вера Брежнева после долгого перерыва возвращается в Эстонию с концертом

После длительного перерыва артистка возвращается к зрителям с новым шоу, в котором прозвучат ее главные сольные хиты, а также любимые миллионами композиции времен „ВИА Гры“. Поклонников ждет особенный перформанс, наполненный музыкой любви, чувственностью и неподражаемой харизмой певицы.