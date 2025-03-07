ФОТО | Известный эстонский музыкант вышел в свет с новой возлюбленной, которая раньше была няней детей у него и бывшей жены

В среду вечером в Круизном терминале прошла церемония вручения наград EMEA, которую вместе посетили музыкант Ялмар Вабарна (35) из Trad.Attack! и его прекрасная спутница Ханна-Лийс Хендриксон (30). Ханна-Лийс была одета в стильное черное кожаное платье, а Ялмар надел футболку с принтом, брюки и джинсовую куртку. Пара вместе позировала у фотостенда.

В разговоре с журналом Kroonika Ялмар подтвердил, что пришел на мероприятие со своей новой возлюбленной.

О Ханне-Лийс Хендриксон известно, что она логопед и руководитель некоммерческой организации Logopesa. Кроме того, она занимается деятельностью в музыкально-инспирационном центре в древне Трески в Сетомаа, основанном Ялмаром Вабарна, который также является его идейным вдохновителем.

Пикантный факт: знакомство Ханны-Лийс и Ялмара произошло еще в те времена, когда она работала няней и присматривала за детьми Ялмара и его бывшей жены и коллеге по группе Trad.Attack! Сандры Силламаа, с которой на данный момент Ялмар находится в разводе.

Ялмар вместе с прекрасной рыжеволосой спутницей впервые попал в объективы камер в апреле 2024 года на фестивале Jazzkaar.Они проводили время вместе, наслаждались концертом, сидя рядом, и нежно прижимались друг к другу. Тогда музыкант заявил, что они всего лишь друзья.

Сандра Силламаа и Ялмар Вабарна долгое время были парой, но летом 2023 года музыканты объявили, что их отношениям пришел конец и они решили разойтись. „Мы объявляем о том, что приняли совместное решение расстаться. Жизнь - это путешествие, и мы только что достигли этой точки. Не стоит искать здесь раздоров или драмы“, - написала тогда Сандра. - „Это решение не было принято в одночасье или легкомысленно. Мы заглянули глубоко внутрь себя, прошли курс парной терапии и сделали осознанный выбор. Можно уйти с любовью, уважением друг к другу и к себе“. Они воспитывают сыновей Виллема и Куу.

Trad.Attack! — это эстонская музыкальная группа, которая активно экспериментирует с традиционными мелодиями и современными звучаниями. Группа была образована в 2014 году и с тех пор обрела популярность не только в Эстонии, но и за ее пределами. Ее стиль сочетает в себе элементы народной музыки, фолка и рока с использованием современных инструментов и звуковых технологий.