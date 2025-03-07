ГАЛЕРЕЯ | Таллиннские красавицы собрались на стильный бранч по мотивам „Секса в большом городе“

Гости пили эксклюзивные вина от Сары Джессики Паркер и Кайли Миноуг, получили много полезной информации и, конечно же, прекрасно провели время.

„Формат бранча, - отмечает Надежда Лелюх, - стал очень популярным в последние два-три года, так как это социальное мероприятие, позволяющее людям проводить время вместе за легким и непринужденным обсуждением общих там и дает редкую возможность расслабиться и насладиться приёмом пищи без спешки“.