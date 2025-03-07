Культура
07.03.2025, 18:00

ГАЛЕРЕЯ | Таллиннские красавицы собрались на стильный бранч по мотивам „Секса в большом городе“

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Бранч
Бранч
ФОТО: Erakogu

В первый день календарной весны прошел красивый бранч на волнах „Секса в большом городе“. По словам организатора сомелье Надежды Лелюх, целью было собрать на одном мероприятии как можно больше красоты и положительных эмоций.

Гости пили эксклюзивные вина от Сары Джессики Паркер и Кайли Миноуг, получили много полезной информации и, конечно же, прекрасно провели время.

„Формат бранча, - отмечает Надежда Лелюх, - стал очень популярным в последние два-три года, так как это социальное мероприятие, позволяющее людям проводить время вместе за легким и непринужденным обсуждением общих там и дает редкую возможность расслабиться и насладиться приёмом пищи без спешки“.

В создании красоты помогли стилист Мария Рупски, астролог Кристина Иванова, владелица ювелирного бренда Катерина Оганян и собственники парфюмерного бутика Анна и Марина.

Следующий бранч состоится 5 апреля и будет посвящен истории Русского балета.

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