ГАЛЕРЕЯ | Таллиннские красавицы собрались на стильный бранч по мотивам „Секса в большом городе“(11)
В первый день календарной весны прошел красивый бранч на волнах „Секса в большом городе“. По словам организатора сомелье Надежды Лелюх, целью было собрать на одном мероприятии как можно больше красоты и положительных эмоций.
Гости пили эксклюзивные вина от Сары Джессики Паркер и Кайли Миноуг, получили много полезной информации и, конечно же, прекрасно провели время.
„Формат бранча, - отмечает Надежда Лелюх, - стал очень популярным в последние два-три года, так как это социальное мероприятие, позволяющее людям проводить время вместе за легким и непринужденным обсуждением общих там и дает редкую возможность расслабиться и насладиться приёмом пищи без спешки“.
В создании красоты помогли стилист Мария Рупски, астролог Кристина Иванова, владелица ювелирного бренда Катерина Оганян и собственники парфюмерного бутика Анна и Марина.
Следующий бранч состоится 5 апреля и будет посвящен истории Русского балета.