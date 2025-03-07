„Непростые времена“: Верку Сердючку не выпустили из Украины за границу. Артист отреагировал

Из-за этого инцидента команда артиста вынуждена перенести свой европейский тур, который должен был состояться в период с 7 по 16 марта. Причиной стал новый приказ Министерства культуры Украины, который с 3 марта ограничил выезд артистов за пределы страны.

„В связи с внезапной остановкой выдачи разрешений на выезд Министерством культуры, и несмотря на заранее поданные документы, группа народного артиста Украины Андрея Данилко „VERKA SERDUCHKA & BAND“ не получила разрешения (письма содействия) на выезд“, - говорится на странице певца в Instagram.

Кстати, в марте певец должен был выступить в 5 городах, в частности 7 числа в Лондоне, 9 - в Аликанте, 11 - во Франкфурте, 14 - в Мюнхене и 16 - в Праге. Однако эти даты теперь неактуальны, а вот билеты остаются действительными.

„О новых датах концертов мы сообщим в ближайшее время. Все купленные билеты действительны. Держимся вместе в эти непростые времена“, - подчеркнула команда Данилко.

3 марта Министерство культуры Украины приостановило выдачу рекомендательных писем на выезд для украинских артистов и медийщиков во время войны. Такие меры решили принять из-за того, что большинство из них не возвращается обратно.

В ведомстве отметили, что правила выезда деятелей искусства и работников медиа за границу во время военного положения должны изменить, чтобы предотвратить злоупотребления.

„Из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от Министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки“, - объяснили в Минкульте Украины.

„Министерство осознает важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия и сейчас работает над устранением указанной юридической неурегулированности“, - подытожили в сообщении.

Ранее о том. что его не выпустили за границу, сообщил и известный украинский певец, композитор и экспианист группы „Океан Эльзы“ Дмитрий Шуров, более известный как Pianoбой. Артист планировал отправиться в зарубежный концерт тур, но объявил о его отмене.