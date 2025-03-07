„Непростые времена“: Верку Сердючку не выпустили из Украины за границу. Артист отреагировал
Украинского певца Андрея Данилко, который выступает под сценическим именем Верка Сердючка, не выпустили из Украины на концерты за границу, пишет УНИАН.
Из-за этого инцидента команда артиста вынуждена перенести свой европейский тур, который должен был состояться в период с 7 по 16 марта. Причиной стал новый приказ Министерства культуры Украины, который с 3 марта ограничил выезд артистов за пределы страны.
„В связи с внезапной остановкой выдачи разрешений на выезд Министерством культуры, и несмотря на заранее поданные документы, группа народного артиста Украины Андрея Данилко „VERKA SERDUCHKA & BAND“ не получила разрешения (письма содействия) на выезд“, - говорится на странице певца в Instagram.
Кстати, в марте певец должен был выступить в 5 городах, в частности 7 числа в Лондоне, 9 - в Аликанте, 11 - во Франкфурте, 14 - в Мюнхене и 16 - в Праге. Однако эти даты теперь неактуальны, а вот билеты остаются действительными.
„О новых датах концертов мы сообщим в ближайшее время. Все купленные билеты действительны. Держимся вместе в эти непростые времена“, - подчеркнула команда Данилко.
3 марта Министерство культуры Украины приостановило выдачу рекомендательных писем на выезд для украинских артистов и медийщиков во время войны. Такие меры решили принять из-за того, что большинство из них не возвращается обратно.
В ведомстве отметили, что правила выезда деятелей искусства и работников медиа за границу во время военного положения должны изменить, чтобы предотвратить злоупотребления.
„Из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от Министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки“, - объяснили в Минкульте Украины.
„Министерство осознает важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия и сейчас работает над устранением указанной юридической неурегулированности“, - подытожили в сообщении.
Ранее о том. что его не выпустили за границу, сообщил и известный украинский певец, композитор и экспианист группы „Океан Эльзы“ Дмитрий Шуров, более известный как Pianoбой. Артист планировал отправиться в зарубежный концерт тур, но объявил о его отмене.