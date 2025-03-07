ФОТО | На премьеру фильма о легенде эстонского рока Хендрике Сал-Саллере пришли звезды и невеста, на 29 лет его моложе

Хендрик Сал-Саллер – известный эстонский музыкант, певец, композитор и автор песен, чье имя неразрывно связано с группой Smilers. За свою долгую карьеру он стал одной из ключевых фигур эстонской рок-сцены, а его хиты остаются популярными уже несколько десятилетий.

Его музыкальный путь начался еще в юности, когда он увлекся роком и начал играть в различных группах. В конце 1980-х он уже был активным участником эстонской музыкальной сцены, выступая в нескольких коллективах.

В начале 1990-х Сал-Саллер переехал в Финляндию, где и основал Smilers. Однако настоящая слава пришла к группе после возвращения в Эстонию. Вскоре Smilers стала одной из самых успешных и востребованных групп страны. Их музыка, сочетающая рок, поп-рок и элементы блюза, быстро завоевала сердца слушателей.

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Сал-Саллер как-то сказал, что в его жизни все на своих местах: у него есть любящая избранница, сын, который растет хорошим человеком, и группа, которую любит народ.

На премьеру фильма о легенде эстонского рока собралось множество зрителей, среди которых было немало известных лиц, Среди которых были рэпер nublu, актриса Хенесси Шмидт и министр культуры Хейди Пурга. Среди гостей были также отец, сын и молодая невеста Хендрика Сал-Саллера.

Разница в возрасте пары составляет 29 лет. 59-летний Хендрик Сал-Саллер и его 30-летняя спутница жизни Мерилле Мадиберг впервые появились вместе на публике в декабре 2022 года - на рождественской вечеринке коньячного дома Courvoisier.

Все эти два года никто из них не комментировал свои отношения, но на церемонии вручения наград Kroonika в прошлом году пара впервые дала интервью журналу. Они выглядели очень влюбленными и счастливыми. „Когда люди хорошо подходят друг другу, это не требует никаких дополнительных усилий или компромиссов“, - ответила Мерилле Мадиберг на вопрос о том, что помогает ей и Сал-Саллеру сохранять свежесть отношений.