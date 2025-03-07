ФОТО | Под потолком летал и рояль, и Никита Кукушкин. В Таллинне прошел спектакль Кирилла Серебренникова „Человек без имени“

Это была европейская премьера спектакля „Человек без имени“, одного из последних, созданных в стенах московского „Гоголь-Центра“. После Таллинна спектакль покажут в Берлине, Дуйсбурге, Франкфурте и других городах Европы.

Это история о человеке, который пытается сохранить себя в мире, где стираются границы и идентичность становится размытым понятием.

Главный герой в исполнении Никиты Кукушкина проходит через череду перевоплощений и, подобно странствующей душе из тибетской „Книги мертвых“, переносится из вагона метро в прошлое, во времена Бетховена, или в еще не наступившее будущее, очертания которого проступают в наши дни.

Композитор Петр Айду специально для спектакля создал уникальный инструмент „Пангармоникон“, состоящий из десяти пересобранных пианино способных играть музыку практически без участия человека.

Сам Кукушкин уже несколько лет живёт за границей, но продолжает работать в театре и кино, ездит с гастролями и встречается со зрителями в разных странах – ведет привычный для себя образ жизни, разница только в том, что делает он это не на родине, а в иммиграции.

В Таллинн Кукушкин приехал за несколько дней до премьеры, чтобы адаптироваться к новому пространству и успеть вспомнить материал, настроиться на работу: „Нужно все вспомнить, восстановить, пройти все. Спектакль непростой с технической точки зрения, да и со всех других, я думаю“.

В феврале 2024 года актёр Никита Кукушкин был признан иностранным агентом. Этот статус, по его словам, не стал для него неожиданностью, но и не изменил его отношение к творчеству. Сегодня его дом — Берлин, где он живёт с семьёй. Сейчас возвращение в Россию для него небезопасно, но в будущем он не исключает такой возможностиСейчас возвращение в Россию для него небезопасно, но в будущем он не исключает такой возможности.

Несмотря на все перемены, Никита Кукушкин остается предан своему делу. Он продолжает творить, экспериментировать и искать новые возможности для самовыражения, где бы ни находился.

„Человек без имени“ Режиссер - Кирилл Серебренников

В главной роли - Никита Кукушкин

Сценограф - Александр Барменков

Композитор - Петр Айду