Венецианский карнавал в Таллинне все же состоится и в этом году: его проведут в Ласнамяэ

„Поскольку карнавал пользуется большой популярностью среди жителей Таллинна, в том числе и Ласнамяэ, мы нашли возможность организовать его в нашем районе, в парке Паэ“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко (cоциал-демократическая партия), слова которой привела пресс-служба управы.

Фестиваль „Венецианский карнавал в Таллинне“ состоится в парке Паэ 24 мая в 13:00. Главным событием этого атмосферного семейного мероприятия станет конкурс-дефиле карнавальных костюмов и масок. Помимо конкурса, посетителей ждет насыщенная культурная программа. В конкурсе могут участвовать все желающие. Авторы лучших костюмов получат призы. Регистрация на конкурс будет открыта в ближайшее время.

„Несмотря на то, что в этому году праздник сменит свою традиционную локацию, я уверен, что дух и дружелюбная атмосфера нашего праздника останутся неизменными! Это великолепный повод для жителей Ласнамяэ проявить творческий потенциал, приняв участие в конкурсе-дефиле лучших венецианских карнавальных костюмов и масок“, – добавил главный организатор мероприятия с многолетней историей Вадим Анцупов.