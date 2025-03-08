ФОТО | Эстонские авторы снимут современный психологический триллер „Нечто настоящее“

Триллер – совместный эстонско-литовский проект, который поможет укрепить связи кинематографа стран Балтии. „Литва предлагает нам ряд преимуществ – современную городскую среду и техническую поддержку высокого уровня. Кроме того, Литва поддерживает производство картины посредством своей системы tax-rebate“, – рассказал продюсер. Каск добавил, что несмотря на то, что съемки преимущественно будут вестись в Вильнюсе, действие фильма происходит в Эстонии. „Ко всему прочему, актеры и творческая команда также из Эстонии. И все же, городское пространство Вильнюса – именно то, в чем нуждается наша история“, – сказал он.

Лео – мужчина среднего возраста. Он живет в рядном доме с женой Дианой и двумя детьми, но любовь Лео и Дианы угасла, оставив после себя только унылое сожительство. Главная отдушина Лео – время, которое он проводит с детьми. Что в карьере, что в браке он уже не стремится к лучшему. После неловкого инцидента с просмотром порнографии в интернете Лео начинает стремиться к чему-то настоящему – ему хочется встретить кого-то, кто действительно дал бы ему близость. В поисках этих эмоций он попадается в ловушку вымогателя Карла и неожиданно сталкивается с чем-то очень даже настоящим, что может отобрать у него все.