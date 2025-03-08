ФОТО | Эстонские авторы снимут современный психологический триллер „Нечто настоящее“(1)
На этой неделе в Вильнюсе начались съемки нового психологического триллера режиссера Эвара Анвельта „Нечто настоящее“ („Midagi tõelist“). Картина, которая снимается в рамках совместного проекта стран Балтии, раскрывает вопросы мужественности, одиночества и рисков, подстерегающих в интернете. Фильм основан на одноименном дебютном романе Мартина Алгуса. В главных ролях – Ян Ууспыльд и Кристо Вийдинг.
Точно так же, как и в вышедшем в 2018 году романе Мартина Алгуса, в триллере переплетутся неожиданным образом судьбы двух эстонских мужчин. Фильм, который выйдет на экраны кинотеатров следующей зимой, рассказывает о Лео (Ян Ууспыльд), мужчине среднего возраста, который в поисках человеческой близости собирается встретиться с новой интернет-знакомой, но вместо этого становится жертвой вымогательства, за которым стоит уголовник Карл (Кристо Вийдинг). Захватывающая и порой шокирующая история, которая рассказывается от лица то одного, то другого героя, остро отражает современную реальность.
Режиссер Эвар Анвельт сказал, что „Нечто настоящее“ искрится психологическим напряжением, предлагая захватывающее зрелище, но одновременно вынуждая размышлять о современных интимных отношениях и побочном эффекте общества, погруженного в виртуальное общение. „Фильм раскрывает и рассматривает темы, к которым зачастую в публичном обсуждении общество может подходить достаточно осторожно из-за их чувствительного характера либо потому, что эти темы могут вызывать определенный дискомфорт. Например, мы говорим о зависимости от порнографии, одиночестве и поиске эмоционального благополучия и близости, систематической эксплуатации людей и поиске цели в обществе потребления в эпоху социальных сетей“, – описал он сюжет фильма.
По словам сценариста Мартина Алгуса, сценарий достаточно верен роману, однако в нем появились и новые неожиданные сюжетные ходы. „Уже при написании романа я представлял его фильмом. От этого я смог отталкиваться, когда начал работать над сценарием“, – сказал он.
Продюсер Андреас Каск рассказал, что новый триллер „Нечто настоящее“ – великолепный пример единого балтийского кинопространства, где творческий талант Эстонии встречается с техническими мощностями Литвы. „Мы хотим представить зрителю качественный триллер, который заполнит многолетний пробел в эстонском жанровом кино. Я уверен, что история, созданная Мартином Алгусом, и то, как увидел ее Эвар Анвельт, позволят создать фильм, подобного которому эстонский кинематограф не видел давно“, – сказал Каск.
Триллер – совместный эстонско-литовский проект, который поможет укрепить связи кинематографа стран Балтии. „Литва предлагает нам ряд преимуществ – современную городскую среду и техническую поддержку высокого уровня. Кроме того, Литва поддерживает производство картины посредством своей системы tax-rebate“, – рассказал продюсер. Каск добавил, что несмотря на то, что съемки преимущественно будут вестись в Вильнюсе, действие фильма происходит в Эстонии. „Ко всему прочему, актеры и творческая команда также из Эстонии. И все же, городское пространство Вильнюса – именно то, в чем нуждается наша история“, – сказал он.
Сюжет:
Лео – мужчина среднего возраста. Он живет в рядном доме с женой Дианой и двумя детьми, но любовь Лео и Дианы угасла, оставив после себя только унылое сожительство. Главная отдушина Лео – время, которое он проводит с детьми. Что в карьере, что в браке он уже не стремится к лучшему. После неловкого инцидента с просмотром порнографии в интернете Лео начинает стремиться к чему-то настоящему – ему хочется встретить кого-то, кто действительно дал бы ему близость. В поисках этих эмоций он попадается в ловушку вымогателя Карла и неожиданно сталкивается с чем-то очень даже настоящим, что может отобрать у него все.
Режиссер картины – Эвар Анвельт. Автор сценария – Мартин Алгус („Умники“, „Предатель“, „Жизнь и любовь“, „Герои“, „Калев“). Оператор фильма – Михкель Соэ. Художник кино – Кайя Тунгал. Продюсерами картины выступают Андреас Каск и Эско Рипс.
В ролях: Ян Ууспыльд (Лео), Кристо Вийдинг (Карл), Эстер Кунту (Диана), Яаника Арум (Лейла) и др.
Производством фильма занимается Nafta Films, в чье профессиональное портфолио входят трилогия „Аптекарь Мельхиор“ и шпионский триллер „O2“.