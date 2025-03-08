Киноутренники в Ласнамяэ продолжатся драмой с элементами комедии

„Хорошее кино дарит незабываемые эмоции, и фильм „Золотые голоса“, который мы покажем 13 марта – яркое тому свидетельство. Уверена, что многим нашим зрителям история героев фильма будет близка и понятна. Создателям кинокартины удалось блестяще передать болевые точки переходного общества, и награда за лучший сценарий, завоеванная фильмом на кинофестивале PÖFF в 2019 году, является тому подтверждением“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

До конца апреля в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Я.Коорти, 22) можно будет увидеть еще семь фильмов:

13 марта „Золотые голоса“ (комедия, драма, 2019)

20 марта „Идеальные незнакомцы“ (драма, 2016)

27 марта „Вкус жизни“( драма, 2021)

3 апреля „Аптекарь Мельхиор“ (криминальный детектив, 2022)

10 апреля „Лучшие годы жизни“ (драма, 2019)

17 апреля „Аптекарь Мельхиор. Призрак“ (криминальный детектив, 2022)

24 апреля „Арктика“ (драма, 2018)

Все киносеансы в центре культуры „Линдакиви“ (ул. Я.Коорти, 22) начинаются в 11 часов. Зрителей просят приходить за 15 минут до начала сеанса. Участие требует предварительной регистрации в интернете или по телефону 645 7702.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с эстонскими и русскими субтитрами. Обе части эстоноязычного фильма „Аптекарь Мельхиор“ показываются только с русскими субтитрами.