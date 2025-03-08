Результаты экспертиз: определены причины смерти Джина Хэкмена и его супруги. Актер скончался через неделю после смерти жены

Мумифицированные останки супругов были обнаружены двумя рабочими в прошлую среду, 26 февраля. Тело легендарного актера нашли в коридоре его особняка стоимостью 3,8 миллиона долларов, а тело его жены — в ванной комнате.

Судебно-медицинская экспертиза была проведена на следующий день после обнаружения тел. Согласно заключению экспертов, 65-летняя Аракава скончалась первой — 11 февраля от хантавируса, редкого заболевания, передающегося от грызунов и поражающего легкие. Предполагается, что перед смертью у женщины были симптомы, похожие на грипп, однако она не обращалась за медицинской помощью.

95-летний Хэкмен умер спустя неделю — 18 февраля. Причиной смерти стало сердечно-сосудистое заболевание, осложненное болезнью Альцгеймера. Вскрытие не выявило признаков насильственной смерти, однако показало ранее не диагностированное заболевание сердца и следы перенесенных ранее инфарктов.

Эксперты считают, что из-за болезни Альцгеймера Хэкмен не осознавал, что его жена умерла. В его желудке не обнаружили следов пищи, однако признаков обезвоживания также не было.

В ходе расследования установлено, что Аракава в последний раз контактировала с людьми в день своей предполагаемой смерти. За два дня до этого она посещала ветеринарную клинику, откуда забрала свою собаку Зену. 11 февраля она отправила электронное письмо своей массажистке, а позже отправилась на рынок. Эти моменты зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Последний раз автомобиль Аракавы видели покидающим закрытый район, где супруги прожили последние 20 лет, 11 февраля в 17:15. Однако на электронные письма, поступившие в тот же вечер, она уже не ответила.

Любимица семьи — собака Зена, которую Аракава забрала из ветеринарной клиники, — была найдена мертвой в переноске. Вероятно, хозяйка не успела ее выпустить. Остальные домашние животные свободно разгуливали по дому и в настоящее время находятся под присмотром.