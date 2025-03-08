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08.03.2025, 15:16

Результаты экспертиз: определены причины смерти Джина Хэкмена и его супруги. Актер скончался через неделю после смерти жены

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Gene Hackman (paremal) ja tema abikaasa Betsy Arakawa. Lahkamine tõestas, et filmistaari naise surnukeha leiti kaks nädalat pärast viimast südamelööki.
Gene Hackman (paremal) ja tema abikaasa Betsy Arakawa. Lahkamine tõestas, et filmistaari naise surnukeha leiti kaks nädalat pärast viimast südamelööki.
ФОТО: Vida Press

В минувшую пятницу власти штата Нью-Мексико объявили результаты судебно-медицинских экспертиз, определивших причины смерти Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы.

Мумифицированные останки супругов были обнаружены двумя рабочими в прошлую среду, 26 февраля. Тело легендарного актера нашли в коридоре его особняка стоимостью 3,8 миллиона долларов, а тело его жены — в ванной комнате.

Судебно-медицинская экспертиза была проведена на следующий день после обнаружения тел. Согласно заключению экспертов, 65-летняя Аракава скончалась первой — 11 февраля от хантавируса, редкого заболевания, передающегося от грызунов и поражающего легкие. Предполагается, что перед смертью у женщины были симптомы, похожие на грипп, однако она не обращалась за медицинской помощью.

95-летний Хэкмен умер спустя неделю — 18 февраля. Причиной смерти стало сердечно-сосудистое заболевание, осложненное болезнью Альцгеймера. Вскрытие не выявило признаков насильственной смерти, однако показало ранее не диагностированное заболевание сердца и следы перенесенных ранее инфарктов.

Gene Hackmani Santa Fe häärber.

Эксперты считают, что из-за болезни Альцгеймера Хэкмен не осознавал, что его жена умерла. В его желудке не обнаружили следов пищи, однако признаков обезвоживания также не было.

В ходе расследования установлено, что Аракава в последний раз контактировала с людьми в день своей предполагаемой смерти. За два дня до этого она посещала ветеринарную клинику, откуда забрала свою собаку Зену. 11 февраля она отправила электронное письмо своей массажистке, а позже отправилась на рынок. Эти моменты зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Последний раз автомобиль Аракавы видели покидающим закрытый район, где супруги прожили последние 20 лет, 11 февраля в 17:15. Однако на электронные письма, поступившие в тот же вечер, она уже не ответила.

Любимица семьи — собака Зена, которую Аракава забрала из ветеринарной клиники, — была найдена мертвой в переноске. Вероятно, хозяйка не успела ее выпустить. Остальные домашние животные свободно разгуливали по дому и в настоящее время находятся под присмотром.

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