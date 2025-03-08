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08.03.2025, 17:18

Время прощаться! Легенда Таллиннского зоопарка готовится к отъезду из Эстонии

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Белая медведица Фрида, которая на протяжении многих лет радовала посетителей Таллиннского зоопарка, в конце марта переедет в Данию.

Ее вольер займут две молодые белые медведицы — Скади и Кая, которые переедут в Таллиннский зоопарк из немецкого Ростока. Их новым домом станет Полариум, расположенный рядом с вольером сестер Инуки и Имак, прибывших в Таллинн в конце прошлого года.

Фрида кувыркается

Фрида провела в Таллиннском зоопарке всю свою жизнь — здесь она родилась, выросла, нашла себе пару и вырастила потомство. Вскоре легендарная обитательница зоопарка отправится на постоянное место жительства в Данию, в Scandinavian Wildlife Park. Если вы хотите попрощаться с Фридой, поспешите посетить Таллиннский зоопарк!

Фрида купается

Сестры Скади и Кая появились на свет 14 ноября 2021 года в зоопарке Ростока и до сих пор жили вместе с мамой Сиззель. В дикой природе белые медведи покидают мать и начинают самостоятельную жизнь в возрасте двух-трех лет, поэтому сейчас для сестер настал естественный момент для переезда в новую среду.

Фрида ловит подарки

Перемещение белых медведей между европейскими зоопарками осуществляется по рекомендации Европейской программы по воспроизводству исчезающих видов (EEP). Эта программа занимается сохранением популяции белого медведя, поэтому численность этих животных в зоопарках Европы контролируется. Таллиннский зоопарк является частью программы, поэтому расставание с Фридой — необходимость.

„Хотя нам грустно, что Фрида покидает Таллиннский зоопарк, мы уверены, что ей будет хорошо на новом месте. Для животных смена среды обитания — это положительный опыт, поэтому нет ничего плохого в том, что они время от времени переезжают“, — отметил директор Таллиннского зоопарка Каупо Хейнма.

Жарьте с любимыми блюдами - мясом и ивовыми листьями.

Таллиннский зоопарк является домом для белых медведей с 1960-х годов, а в 2017 году здесь открылся современный комплекс „Полариум“, созданный специально для этих животных.

В дикой природе сейчас обитает около 26 000 белых медведей, а в 38 зоопарках Европы содержатся 107 особей. За последний год в европейских зоопарках на свет появились всего три белых медвежонка.

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