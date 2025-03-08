Время прощаться! Легенда Таллиннского зоопарка готовится к отъезду из Эстонии

Ее вольер займут две молодые белые медведицы — Скади и Кая, которые переедут в Таллиннский зоопарк из немецкого Ростока. Их новым домом станет Полариум, расположенный рядом с вольером сестер Инуки и Имак, прибывших в Таллинн в конце прошлого года.

Фрида провела в Таллиннском зоопарке всю свою жизнь — здесь она родилась, выросла, нашла себе пару и вырастила потомство. Вскоре легендарная обитательница зоопарка отправится на постоянное место жительства в Данию, в Scandinavian Wildlife Park. Если вы хотите попрощаться с Фридой, поспешите посетить Таллиннский зоопарк!

Сестры Скади и Кая появились на свет 14 ноября 2021 года в зоопарке Ростока и до сих пор жили вместе с мамой Сиззель. В дикой природе белые медведи покидают мать и начинают самостоятельную жизнь в возрасте двух-трех лет, поэтому сейчас для сестер настал естественный момент для переезда в новую среду.

Перемещение белых медведей между европейскими зоопарками осуществляется по рекомендации Европейской программы по воспроизводству исчезающих видов (EEP). Эта программа занимается сохранением популяции белого медведя, поэтому численность этих животных в зоопарках Европы контролируется. Таллиннский зоопарк является частью программы, поэтому расставание с Фридой — необходимость.

„Хотя нам грустно, что Фрида покидает Таллиннский зоопарк, мы уверены, что ей будет хорошо на новом месте. Для животных смена среды обитания — это положительный опыт, поэтому нет ничего плохого в том, что они время от времени переезжают“, — отметил директор Таллиннского зоопарка Каупо Хейнма.

Таллиннский зоопарк является домом для белых медведей с 1960-х годов, а в 2017 году здесь открылся современный комплекс „Полариум“, созданный специально для этих животных.

В дикой природе сейчас обитает около 26 000 белых медведей, а в 38 зоопарках Европы содержатся 107 особей. За последний год в европейских зоопарках на свет появились всего три белых медвежонка.