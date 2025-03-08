Топчик
08.03.2025, 19:20

ФОТО | Рэпер reket зажег на концерте в центре T1

 
T1 Buduaar Turg and Reket
T1 Buduaar Turg and Reket
ФОТО: фотографировал Максим Тооме | T1 Buduaar Turg and Reket

Центр T1 отметил Международный женский день масштабной развлекательной программой для всей семьи.

В центральном атриуме один из самых известных эстонских рэперов reket зажег армию фанатов концертом.

На втором этаже T1 прошла бьюти-ярмарка Buduaar, в которой приняли участие около пятидесяти компаний, представляющих индустрии красоты, моды, здоровья и лайфстайла.

Любители кошек устремились в центр T1 на международную выставку кошек WCF Europe Continent Cat Show, в которой принимают участие более 110 породистых кошек из Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии. Выставка продолжится и в воскресенье с 11:00 до 17:00.

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