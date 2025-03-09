Давить, давить и давить. Как Дональд Трамп манипулирует миллионами людей - жесты, язык тела и речевые стратегии(5)
Можно по-разному относиться к Дональду Трампу, но, несмотря на свое спорное амплуа, он во второй раз стал президентом США. Его выразительный язык тела и неоднозначные высказывания захватывают и тревожат почти в равной степени. Как Трампу удается управлять мнением миллионов и о чем говорят сигналы его тела?
„Дональд Трамп объединяет в себе три ипостаси – политика, предпринимателя и шоумена, - объясняет эксперт по коммуникациям Любовь Шафро. - Он отлично знает законы жанра, поэтому для достижения успеха и удержания власти использует ряд высокоэффективных коммуникационных приемов, которые уже стали его визитной карточкой“. Она разложила по полочкам стиль общения Трампа, пишет латвийский Delfi.
Речевые стратегии
Простой язык. Если внимательно прислушаться к речам 47-го президента США, обнаружится, что он говорит лаконичными предложениями, разделяя сообщения на более мелкие фрагменты и делая паузы. Таким образом, широкая аудитория может следить за его мыслями и легко их запоминать.
Одни из самых известных фраз Трампа: „Я положу конец российско-украинской войне за один день“; „Мы построим стену и заставим Мексику заплатить за нее“; „Я снова сделаю Америку великой“.
Эффективным коммуникатором его делает и то, что он чувствует себя уверенно, зная свою аудиторию и то, как донести до нее свою мысль, чтобы та резонировала.
Повторения. Трамп четко артикулирует и часто повторяет ключевые слова, таким образом фиксируя на них внимание аудитории. В своей книге „Искусство заключать сделки“ Дональд Трамп объясняет это так: „Я ставлю очень высокие цели, а затем просто продолжаю давить, давить и давить, чтобы получить то, что мне нужно“.
Как известно, сегодня концентрация внимания у людей низкая, поэтому важно усиливать сообщение через многократное повторение. „Вам нужно повторять, повторять, повторять. Когда что-то нужно донести до сознания, вам необходимо повторять это снова и снова“, — отмечает Трамп.
Эмоциональная связь. Дональд Трамп может быть прямолинеен и даже резок в высказываниях, но он устанавливает эмоциональную связь с людьми, которых ему нужно убедить, используя для этого определенные триггеры в речи, интонации, паузы, взаимодействие с аудиторией. Как опытный переговорщик, вызывая эмпатию и эмоции у людей, он устанавливает доверительный контакт. Даже если люди хотели бы принимать решения на основе фактов и хладнокровного анализа ситуации, то, как они себя чувствуют, побуждает их действовать определенным образом, и Трамп это умело использует. Этот подход контрастирует с коммуникационными стратегиями многих других политиков США.
Присоединение. Одна из ярких речевых стратегий Трампа проявляется в сообщении „Я один из вас“ – „Я – это вы“. Тут президент США играет на одной из базовых человеческих потребностей – принадлежать к какой-либо социальной группе. Обращаясь к аудитории, он будто говорит с ней на равных „я такой же, как и ты“, за счет чего люди идентифицируют себя с ним, что формирует общее целое, где права, ценности и идеалы одинаковы. Люди присоединяются к Трампу эмоционально, ощущая свою значимость и, в то же время, доверие и расположение.
Персонализация. Эффективность коммуникации достигается при помощи выбора стиля речи и посыла, в зависимости от того, с кем президент говорит, что они хотят услышать и как оптимально донести до них свое сообщение. В книге „Мысли по-крупному и не тормози“ Трамп подчеркивает важность понимания своей аудитории и рынка: „Когда вы говорите с толпой, важно знать, кто они и чего они хотят. Вы должны адаптировать свое сообщение к их потребностям“. Этот прием создает ощущение причастности, связи и лояльности.
Дар убеждения. Залогом успешных переговоров Трамп называет уверенность и убедительность. Как он пишет в книге „Искусство заключать сделки“: „Xудшее, что вы можете совершить в сделке, — это казаться отчаянно желающим ее заключить. Это заставляет другого парня почувствовать запах крови, и тогда вы мертвы“.
Сторителлинг. Трамп извлекает выгоду из силы повествования, используя классические драматические инструменты, чтобы зацепить и удержать внимание аудитории. Он рассказывает истории, где есть главные герои и антагонисты, сюжетные перипетии и эмоциональное вовлечение. Его истории убедительны за счет того, что вписываются в ценности американцев. Именно эту концепцию Трамп использовал с самого начала своей политической карьеры. Например, его традиционную предвыборную фразу „Сделаем Америку снова великой“, которую впервые использовал Рональд Рейган в 80-е годы, ассоциируют именно с Трампом. Нынешнему американскому президенту удалось создать образ США как героического аутсайдера, то есть главного героя, за которого может вступиться каждый, объединив усилия для восстановления справедливости.
Сатира. Проявляется она в преувеличениях, противопоставлениях, остротах, направленных на оппонентов Трампа. Такой прием используется для усиления эмоционального воздействия на электорат и выведения собеседника из равновесия. Сатирические высказывания являются рискованным, так как легко пересечь грань дозволенного и перейти на оскорбления, но это не останавливает американского президента.
Двусмысленные комплименты. На первый взгляд, они звучат безобидно, часто преподносятся в виде шутки, но нацелены на то, чтобы продемонстрировать оппоненту свое психологическое превосходство. Например, недавно Дональд Трамп, встречая президента Украины Владимира Зеленского на пороге Белого дома, с улыбкой произнес: „Вы сегодня приоделись“, повторив это еще раз громче, повернувшись к прессе. Такие комплименты вызывают негативный эмоциональный отклик и могут дестабилизировать собеседника.
Мастерство невербальных сигналов
Энергия харизмы. Выступления Дональда Трампа энергичны, мимика красноречива, жесты и смена положений тела реактивны, а речь насыщена интонациями. На своих выступлениях он всегда активен, легко передвигается в пространстве, смело обращается к публике, наклоняясь к людям и производя впечатление близости к своей аудитории. Президент США знает, как удерживать внимание электората и создавать необходимое впечатление, вне зависимости говорит ли он о конфликтах мирового масштаба или дает экспресс-интервью СМИ на пороге Белого дома.
Контроль ситуации. Трамп всегда берет инициативу в свои руки и использует доминантные жесты при переговорах. Он стремится контролировать как аудиторию, так и непосредственно собеседника с помощью жестов, указывая направление движения, моменты для остановки беседы, обращения умерить эмоциональность речи и так далее.
Особое рукопожатие. Любая его встреча начинается с того самого особого рукопожатия, когда Дональд Трамп не просто пожимает руку, но притягивает оппонента к себе, а второй рукой похлопывает сверху по руке или плечу. Может показаться, что это жест одобрения, но на самом деле его реальная цель – ненавязчиво напомнить оппоненту о своем главенстве. Это именно то, что психологи называют „статусным жестом“.
Вторжение в личное пространство. Еще один жест, с помощью которого президент США невербально сообщает людям о своем весомом положении – это похлопывание по плечу или спине во время разговора. Известно, что подобное вторжение в личное пространство собеседника, которое считывается как доминирование, может вызывать сомнения, смущение, страх и неуверенность как при любом другом виде эмоционального давления.
Зрительный контакт. В любом разговоре, будь то официальная встреча с лидерами других стран в Овальном кабинете или совещание за закрытыми дверями, Трамп намеренно поддерживает долгий зрительный контакт с собеседниками. Открытый взгляд прямо в глаза демонстрирует силу, уверенность и власть.
Привычная поза. Можно заметить, что в переговорах Трамп часто занимает комфортную для себя позу с широко расставленными ногами и жестом „Шпиль“, при котором пальцы рук соединены в своеобразный треугольник, оставляя пространство между ладонями. Он транслирует уверенность „всезнающего“ человека, который готов отстаивать свою позицию.
Ладони вперед. Жест, который Трамп часто использует в своих выступлениях – выставление открытых ладоней вперед, который, с одной стороны, предупреждают: „Осторожно, я опасный соперник“, а с другой символизирует оборонительную позицию, что производит на людей сильное впечатление.
Фирменный жест. На самом деле это комбинация из двух жестов, чередующихся между собой. Сначала Трамп соединяет указательный палец с большим, удерживая другие пальцы прямыми вдали от ладони – такой жест еще называется „окей“, а потом разводит пальцы в форме буквы „L“. Таким образом он показывает – все именно так, никаких сомнений быть не может, он это точно знает. Также президент США использует этот жест, когда озвучивает свое решение проблемы, акцентируя внимание на значимости сказанного.
Хаос и порядок. Трамп часто играет на контрастах как в речи, так и в жестах. Один из его излюбленных жестов – размахивать расслабленными ладонями в разные стороны, привлекая внимание публики и заставляя почувствовать хаос, а потом „рубить воздух“, выпрямленными от локтей до кончиков пальцев руками, точным движением сверху вниз прямо перед собой, как бы говоря: „Выберите меня, и я решу эту проблему“.
Фокус онлайн-коммуникации
Инновационный подход к коммуникации, а именно использование альтернативных медиаформатов, в обход традиционных СМИ, позволяет Трампу эффективно взаимодействовать с целевой аудиторией и выстраивать доверительный контакт с людьми. Имея около 101 миллионa подписчиков в соцсети X, Дональд Трамп управляет вниманием аудитории, общаясь с ней напрямую, что формирует у людей высокий уровень доверия и ощущение близкого контакта с президентом, который всегда на связи.
Зачастую провокационные онлайн-сообщения Трампа не координируются с кем-либо из его советников и команды, вызывая бурную реакцию общества и политических элит. Таким образом он не только получает эмоциональную включенность аудитории, но и отвлекает внимание от вопросов, которых предпочитает избегать, переводя фокус на темы, выгодные для него. Так президент США оставляет за собой право контролировать повествование и оказывать влияние единолично, без посредников.
В книге „Искусство заключать сделки“ Трамп подробно останавливается на роли смелости в заявлениях: „Я играю на фантазиях людей. Люди не всегда думают масштабно, но они все равно могут быть очень озабочены теми, кто так думает. Вот почему немного преувеличения никогда не повредит“.