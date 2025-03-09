Давить, давить и давить. Как Дональд Трамп манипулирует миллионами людей - жесты, язык тела и речевые стратегии

Эмоциональная связь. Дональд Трамп может быть прямолинеен и даже резок в высказываниях, но он устанавливает эмоциональную связь с людьми, которых ему нужно убедить, используя для этого определенные триггеры в речи, интонации, паузы, взаимодействие с аудиторией. Как опытный переговорщик, вызывая эмпатию и эмоции у людей, он устанавливает доверительный контакт. Даже если люди хотели бы принимать решения на основе фактов и хладнокровного анализа ситуации, то, как они себя чувствуют, побуждает их действовать определенным образом, и Трамп это умело использует. Этот подход контрастирует с коммуникационными стратегиями многих других политиков США.

Как известно, сегодня концентрация внимания у людей низкая, поэтому важно усиливать сообщение через многократное повторение. „Вам нужно повторять, повторять, повторять. Когда что-то нужно донести до сознания, вам необходимо повторять это снова и снова“, — отмечает Трамп.

Повторения. Трамп четко артикулирует и часто повторяет ключевые слова, таким образом фиксируя на них внимание аудитории. В своей книге „Искусство заключать сделки“ Дональд Трамп объясняет это так: „Я ставлю очень высокие цели, а затем просто продолжаю давить, давить и давить, чтобы получить то, что мне нужно“.

Эффективным коммуникатором его делает и то, что он чувствует себя уверенно, зная свою аудиторию и то, как донести до нее свою мысль, чтобы та резонировала.

Простой язык. Если внимательно прислушаться к речам 47-го президента США, обнаружится, что он говорит лаконичными предложениями, разделяя сообщения на более мелкие фрагменты и делая паузы. Таким образом, широкая аудитория может следить за его мыслями и легко их запоминать.

„Дональд Трамп объединяет в себе три ипостаси – политика, предпринимателя и шоумена, - объясняет эксперт по коммуникациям Любовь Шафро. - Он отлично знает законы жанра, поэтому для достижения успеха и удержания власти использует ряд высокоэффективных коммуникационных приемов, которые уже стали его визитной карточкой“. Она разложила по полочкам стиль общения Трампа, пишет латвийский Delfi .

Присоединение. Одна из ярких речевых стратегий Трампа проявляется в сообщении „Я один из вас“ – „Я – это вы“. Тут президент США играет на одной из базовых человеческих потребностей – принадлежать к какой-либо социальной группе. Обращаясь к аудитории, он будто говорит с ней на равных „я такой же, как и ты“, за счет чего люди идентифицируют себя с ним, что формирует общее целое, где права, ценности и идеалы одинаковы. Люди присоединяются к Трампу эмоционально, ощущая свою значимость и, в то же время, доверие и расположение.

Персонализация. Эффективность коммуникации достигается при помощи выбора стиля речи и посыла, в зависимости от того, с кем президент говорит, что они хотят услышать и как оптимально донести до них свое сообщение. В книге „Мысли по-крупному и не тормози“ Трамп подчеркивает важность понимания своей аудитории и рынка: „Когда вы говорите с толпой, важно знать, кто они и чего они хотят. Вы должны адаптировать свое сообщение к их потребностям“. Этот прием создает ощущение причастности, связи и лояльности.

Дар убеждения. Залогом успешных переговоров Трамп называет уверенность и убедительность. Как он пишет в книге „Искусство заключать сделки“: „Xудшее, что вы можете совершить в сделке, — это казаться отчаянно желающим ее заключить. Это заставляет другого парня почувствовать запах крови, и тогда вы мертвы“.