ФОТО | Модель Белла Хадид порадовала поклонников откровенными снимками

Белла Хадид опубликовала в Instagram фотографии, на которых она позирует в откровенном нижнем белье с леопардовым принтом. Черные кожаные брюки, закрывающие ноги модели, были намеренно расстегнуты на талии.

Хадид начала карьеру модели в возрасте 16 лет. В августе 2014 года она подписала контракт с IMG Models и в следующем месяце дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. В 2016 году ведущие эксперты сайта Models.com признали ее „Моделью года“.

Белла Хадид и ее сестра Джиджи Хадид — одни из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей в мире. Состояние Хадид на данный момент оценивается в 25 миллионов долларов.

С 2015 по 2019 год у Беллы были длительные отношения со звездой The Weeknd, которые то возобновлялись, то прекращались, что также делало ее объектом всеобщего внимания.