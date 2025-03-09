ФОТО | Модель Белла Хадид порадовала поклонников откровенными снимками
В своей последней публикации в социальных сетях всемирно известная модель Белла Хадид продемонстрировала свою великолепную фигуру в сексуальном нижнем белье с леопардовым принтом.
Белла Хадид опубликовала в Instagram фотографии, на которых она позирует в откровенном нижнем белье с леопардовым принтом. Черные кожаные брюки, закрывающие ноги модели, были намеренно расстегнуты на талии.
Хадид начала карьеру модели в возрасте 16 лет. В августе 2014 года она подписала контракт с IMG Models и в следующем месяце дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. В 2016 году ведущие эксперты сайта Models.com признали ее „Моделью года“.
Белла Хадид и ее сестра Джиджи Хадид — одни из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей в мире. Состояние Хадид на данный момент оценивается в 25 миллионов долларов.
С 2015 по 2019 год у Беллы были длительные отношения со звездой The Weeknd, которые то возобновлялись, то прекращались, что также делало ее объектом всеобщего внимания.