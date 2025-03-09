ФОТО | Секрет раскрыт! Музыканты AG и Беатриче помолвлены

"После этого Сильвер написал мне, что у него неподалеку будет выступление, и спросил, во сколько я выйду на сцену, потому что он хотел его посмотреть. Он был со своим другом и диджеем, и когда их выступление закончилось, они пришли посмотреть на мое. Помню, я как раз заканчивала петь предпоследнюю песню. Когда они вошли, я сразу их увидела - Сильвер очень высокий, он был вдвое выше остальных. Я допела свои песни, после выступления мы остались поговорить, прежде чем отправиться обратно в Таллинн. Поскольку на следующий день должен был состояться пляжный фестиваль в Вызу, мы решили поехать туда вместе. После этого наши отношения и начались. „Получается, что наша история знакомства началась в Club Tartu“, — рассказала молодая певица.