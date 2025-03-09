Глава нового центра культуры в здании кинотеатра „Космос“ не раскрыл источники финансирования
В помещениях бывшего таллиннского кинотеатра „Космос“ в субботу, 8 марта, открылся новый центр культуры, его руководитель не назвал лиц или организации, которые будут финансировать проект, пишет rusERR.
Центр культуры откроется постановкой Карла Лауметса и Рене Рейнумяги по мотивам фантастической пьесы Уку Мазинга. По воскресеньям в новом центре культуры будут проводиться семейные дни.
Новую концепцию начали разрабатывать еще в прошлом году. „Выяснилось, что это возможно и стало ясно, что „Космос“ вновь можно открыть для жителей Эстонии. Выяснилось, что одного кино, или театра, изобразительного искусства, музыки, танца не хватит. Но если их объединить, то все возможно“, - рассказал глава центра Рене Рейнумяги.
На вопрос, откуда деньги, чтобы осуществить все это, Рейнумягм ответил так: „Средства поступят от людей, для которых мы это и делаем“.