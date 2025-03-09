Глава нового центра культуры в здании кинотеатра „Космос“ не раскрыл источники финансирования

Новую концепцию начали разрабатывать еще в прошлом году. „Выяснилось, что это возможно и стало ясно, что „Космос“ вновь можно открыть для жителей Эстонии. Выяснилось, что одного кино, или театра, изобразительного искусства, музыки, танца не хватит. Но если их объединить, то все возможно“, - рассказал глава центра Рене Рейнумяги.