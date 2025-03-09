Актер Джон Гудман получил травму в ходе съемок фильма с Томом Крузом

72-летний актер повредил бедро во время съемок нового фильма. По словам представителя Warner Bros., артист упал на съемочной площадке, однако инцидент не был связан с выполнением трюка.

„Ему была оказана срочная медицинская помощь, что привело к небольшой задержке в съемках, чтобы дать Гудману время оправиться от травмы. Съемочный процесс возобновится на следующей неделе, когда Джон полностью поправится“, — сообщил представитель студии.

Как пишет издание Deadline, актер поскользнулся на площадке Pinewood Studios и получил серьезный ушиб бедра. Травма оказалась настолько тяжелой, что Гудмана госпитализировали, а съемки пришлось приостановить на два дня. К счастью, он быстро идет на поправку и, вероятно, уже в ближайшие дни сможет вернуться к работе.

Съемки фильма, название которого пока держится в секрете, начались в конце прошлого года. Режиссером выступает Алехандро Гонсалес Иньярриту, для которого это первый англоязычный проект после оскароносного „Бёрдмэна“. Кроме Джона Гудмана, в картине снимаются Том Круз, Сандра Хюллер, Риз Ахмед, Майкл Стулбарг, Джесси Племонс и Софи Уайлд.

Джон Гудман известен своими ролями в таких фильмах, как „Полет“, „Операция „Арго“, „Кловерфилд, 10“, а также озвучивал персонажей в популярных анимационных лентах.