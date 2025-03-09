Редкая болезнь оказалась сильнее: в 22 года скончался принц Люксембурга

Принц Роберт, двоюродный брат великого герцога Люксембурга Анри, сообщил, что 1 марта его сын скончался из-за митохондриального заболевания, вызванного мутацией гена POLG.

По его словам, в последние дни жизни Фредерик попрощался с родными — родителями, сестрой принцессой Шарлоттой, братом принцем Александром и другими членами семьи. „Фредерик нашел в себе силы и мужество попрощаться с каждым из нас по отдельности“, — поделился принц Роберт.

Примечательно, что Фредерик скончался 28 февраля — в День редких заболеваний.

Принц не мог говорить уже несколько дней, но в последний момент ему удалось произнести важные слова: „Папа, ты гордишься мной?“ „Его голос был удивительно ясным, а серьезность момента — глубокой. Конечно, он слышал ответ на этот вопрос уже много раз... Но теперь ему нужно было подтверждение: он отдал все силы своей короткой, но прекрасной жизни, и теперь наконец может двигаться дальше“, — написал принц Роберт в своем послании.

Фредерик родился с тяжелым заболеванием, но диагноз ему поставили лишь в 14 лет, когда симптомы стали более выраженными. Митохондриальное заболевание, вызванное мутацией гена POLG, разрушает клетки организма, лишая их энергии. Это приводит к прогрессирующей дисфункции и отказу жизненно важных органов — мозга, печени, кишечника, мышц и нервной системы, пишет Daily Mail.

Принц Фредерик основал фонд POLG, деятельность которого направлена на поиск эффективных методов лечения митохондриальных заболеваний. Именно на сайте фонда принц Роберт впервые сообщил о смерти сына.

Он отметил, что Фредерик обладал прекрасным чувством юмора, эмоциональным интеллектом и большой эмпатией.