ФОТО | В объятиях любимого папы. Меган Маркл поделилась ранее не публиковавшейся фотографией принца Гарри с дочкой

В субботу, 8 марта, 43-летняя Меган поделилась в Instagram постом, посвященным Международному женскому дню. В нем она отметила, что этот день — дань уважения сильным женщинам и девочкам, которые однажды вырастут и найдут свой путь в жизни.

„Спасибо также тем, кто вдохновляет нас каждый день“, — написала Меган.

К посту она прикрепила несколько фотографий. На первом снимке Гарри нежно обнимает Меган. На двух других запечатлена сама герцогиня с матерью Дорией Рэгланд — один кадр сделан в детстве, а другой уже во взрослой жизни.

Особое внимание привлек редкий снимок Гарри с дочерью Лилибет, которого раньше не публиковали. На фотографии Гарри держит Лилибет на коленях на лодке. Девочка одета в розовую блузку и брюки с цветочным принтом, а принц — в синюю шапочку, белую футболку и полосатые сине-белые брюки. Маленькая принцесса сидит спиной к камере, а Гарри нежно целует дочь.

Поклонники королевской семьи восхитились снимками, но среди комментаторов нашлись и критики, заметившие, что Гарри и Лилибет находились в лодке без спасательных жилетов.